Hay alerta amarilla por tormentas y naranja por altas temperaturas: ¿cuáles son las zonas afectadas?

Por otro lado, el centro del país tendrá una jornada ventosa, con ráfagas por encima de los 40 km/h en extensos sectores. Sin embargo, el impacto será más notorio en la Costa Atlántica de Buenos Aires, donde el viento irá ganando intensidad de sur a norte y alcanzaría ráfagas mayores a 60 km/h, e incluso superiores a 70 km/h sobre el Río de la Plata durante la noche.