Hay alerta amarilla por tormentas y naranja por altas temperaturas: ¿cuáles son las zonas afectadas?

Para este miércoles 7 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por viento y tormentas que impactarán en por lo menos nueve provincias. A su vez, advirtió que otras dos regiones permanecen bajo alerta naranja por temperaturas extremas.
Estas condiciones climáticas se deben a un frente frío que ingresó al país en los últimos días y que avanzará ampliamente por la región central de Argentina durante el miércoles 7, generando no solo condiciones de inestabilidad con precipitaciones, sino también fuertes vientos persistentes del este o sudeste con ráfagas, según informa el sitio Meteored.
¿Qué provincias están bajo alerta amarilla por fuertes tormentas?
La aleta amarilla por tormentas rige para las provincias del cordón cordillerano. Más precisamente Neuquén, Mendoza, Catamarca, La Rioja, San Juan, La Pampa, Salta, Tucumán y Jujuy. En estas provincias, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, que podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora.
Por otro lado, el centro del país tendrá una jornada ventosa, con ráfagas por encima de los 40 km/h en extensos sectores. Sin embargo, el impacto será más notorio en la Costa Atlántica de Buenos Aires, donde el viento irá ganando intensidad de sur a norte y alcanzaría ráfagas mayores a 60 km/h, e incluso superiores a 70 km/h sobre el Río de la Plata durante la noche.
Alerta naranja por calor extremo en tres provincias del sur argentino
La última alerta que emitió el SMN es una de color naranja por altas temperaturas para el oeste de Chubut, el sur de Neuquén y el extremo suroeste de Río Negro. Allí se espera un día de intenso sol con máximas que pueden alcanzar los 30°.
En los últimos días, el norte de la Patagonia picó en punta como el sector más caluroso de la Argentina. Las temperaturas fueron sumamente calurosas en Neuquén, Río Negro y Chubut, y el ranking nacional quedó liderado por San Antonio Oeste con 39°, seguido por El Bolsón y Puerto Madryn con 38,4°.