Cartas de lectores: subsidios para la luz y el gas
Hace 1 Hs

Me parece una noticia excelente que el Gobierno haya decidido implementar subsidios para la luz y el gas desde este mes, enfocándose en la protección de las familias económicamente más vulnerables. Es un paso importante para garantizar que todos tengan acceso a servicios básicos sin comprometer su economía. Además, me alegra ver que están tomando medidas para reducir el gasto en subsidios energéticos y avanzar hacia un sistema justo y sostenible. Me llama la atención que el esquema de subsidios sea tan localizado, con un bloque de 300 KWh mensuales en verano e invierno y de 150 KWh en primavera y otoño para la electricidad, y un subsidio del 50% para el gas sólo entre abril y septiembre. Creo que esto refleja un esfuerzo por entender las necesidades que en estos tiempos deben cubrir las familias y ajustar los subsidios en consecuencia. También me parece importante que se haya establecido un ingreso máximo para acceder a estos subsidios, equivalente a tres canastas básicas totales, lo que significa que sólo las familias que realmente lo necesitan se beneficiarán de esta ayuda. Y que los beneficiarios del Programa Hogar sean migrados automáticamente al nuevo programa es un gran alivio, ya que no tendrán que preocuparse por hacer trámites adicionales. En general, pienso que este es un paso en la dirección correcta, hacia un sistema más equitativo y sostenible.

Rodolfo Ruarte

Las Heras 516 - S.M. de Tucumán

