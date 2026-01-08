Sin “obras en discusión” con la gestión de Milei

El gobernador, Osvaldo Jaldo, reiteró que el Gobierno provincial mantiene una postura de diálogo con la gestión del presidente, Javier Milei. Y si bien aclaró que no hay nuevos proyectos de gran envergadura en carpeta, aclaró que sí se está trabajando en asuntos relacionados a la obtención de recursos para la provincia.
“Prácticamente no tenemos obras en discusión (con la Nación), ya están en ejecución”, añadió el mandatario. Y remarcó la importancia de agilizar trámites administrativos y financieros para evitar demoras en la ejecución de los proyectos.
Entre las iniciativas que están pendientes de avances, el tranqueño mencionó el acueducto de Vipos, destinado a garantizar agua potable a usuarios del Gran San Miguel de Tucumán; y la obra de la doble terna de El Bracho-Villa Quinteros, que busca mejorar la calidad y cantidad del servicio eléctrico. “Esto impacta directamente en la vida de las familias, evitando cortes y bajas de tensión que pueden dañar electrodomésticos”, subrayó.
Jaldo también detalló la situación financiera con Nación. “Estamos conciliando deudas pendientes, como los recursos del PAMI, diferencias judiciales o incrementos salariales que corresponderían a Nación”, enumeró el mandatario.
Por otro lado, confirmó que está prevista una nueva audiencia con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, aunque no hay fecha para ese encuentro.