Secciones
Política

Sin “obras en discusión” con la gestión de Milei

Los trabajos “ya están en ejecución”, dijo Jaldo.

Hace 1 Hs

El gobernador, Osvaldo Jaldo, reiteró que el Gobierno provincial mantiene una postura de diálogo con la gestión del presidente, Javier Milei. Y si bien aclaró que no hay nuevos proyectos de gran envergadura en carpeta, aclaró que sí se está trabajando en asuntos relacionados a la obtención de recursos para la provincia.

“Prácticamente no tenemos obras en discusión (con la Nación), ya están en ejecución”, añadió el mandatario. Y remarcó la importancia de agilizar trámites administrativos y financieros para evitar demoras en la ejecución de los proyectos.

Entre las iniciativas que están pendientes de avances, el tranqueño mencionó el acueducto de Vipos, destinado a garantizar agua potable a usuarios del Gran San Miguel de Tucumán; y la obra de la doble terna de El Bracho-Villa Quinteros, que busca mejorar la calidad y cantidad del servicio eléctrico. “Esto impacta directamente en la vida de las familias, evitando cortes y bajas de tensión que pueden dañar electrodomésticos”, subrayó.

Jaldo también detalló la situación financiera con Nación. “Estamos conciliando deudas pendientes, como los recursos del PAMI, diferencias judiciales o incrementos salariales que corresponderían a Nación”, enumeró el mandatario.

Por otro lado, confirmó que está prevista una nueva audiencia con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, aunque no hay fecha para ese encuentro.

Temas Osvaldo JaldoDiego SantilliJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Revisión tarifaria de la luz: Jaldo aclaró qué parte del costo depende de la Provincia

Revisión tarifaria de la luz: Jaldo aclaró qué parte del costo depende de la Provincia

Lo más popular
Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos
1

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro
2

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro

Noche, ciencia y naturaleza: la propuesta del Observatorio Ampimpa para las vacaciones
3

Noche, ciencia y naturaleza: la propuesta del Observatorio Ampimpa para las vacaciones

Osvaldo Jaldo, el señor enigma
4

Osvaldo Jaldo, el "señor enigma"

La Universidad de Oslo abrió becas para su curso de verano 2026
5

La Universidad de Oslo abrió becas para su curso de verano 2026

El juicio contra Maduro involucra la revisión de documentos y grabaciones que abarcan 25 años
6

El juicio contra Maduro involucra la revisión de documentos y grabaciones que abarcan 25 años

Más Noticias
La Universidad de Oslo abrió becas para su curso de verano 2026

La Universidad de Oslo abrió becas para su curso de verano 2026

“Buen diálogo”: Jaldo anticipó una nueva reunión con Santilli

“Buen diálogo”: Jaldo anticipó una nueva reunión con Santilli

Apoyo del Gobierno a Trump ante la OEA

Apoyo del Gobierno a Trump ante la OEA

Venezuela: un país convulsionado por Estados Unidos

Venezuela: un país convulsionado por Estados Unidos

Tras Venezuela, ¿Trump apuntó a otros cinco objetivos?

Tras Venezuela, ¿Trump apuntó a otros cinco objetivos?

El juicio contra Maduro involucra la revisión de documentos y grabaciones que abarcan 25 años

El juicio contra Maduro involucra la revisión de documentos y grabaciones que abarcan 25 años

Osvaldo Jaldo, el señor enigma

Osvaldo Jaldo, el "señor enigma"

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro

Comentarios