Sin “obras en discusión” con la gestión de Milei

Entre las iniciativas que están pendientes de avances, el tranqueño mencionó el acueducto de Vipos, destinado a garantizar agua potable a usuarios del Gran San Miguel de Tucumán; y la obra de la doble terna de El Bracho-Villa Quinteros, que busca mejorar la calidad y cantidad del servicio eléctrico. “Esto impacta directamente en la vida de las familias, evitando cortes y bajas de tensión que pueden dañar electrodomésticos”, subrayó.