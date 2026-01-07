“Buen diálogo”: Jaldo anticipó una nueva reunión con Santilli

“Tucumán ha sido y es una provincia dialoguista. A la Argentina la sacamos entre todos o no sale nunca”, reafirmó el gobernador. Recordó que, en tiempos de elecciones, “cada uno defendemos nuestro espacio, nuestras banderas políticas”. “Pero no podemos vivir de elecciones ni de campañas electorales permanentemente. La gente nos vota para que nos pongamos a trabajar”, agregó. En ese sentido, insistió con que el diálogo es clave. “No porque sea de otro espacio político, nosotros tenemos que someter a la provincia en ser una oposición institucional al Gobierno nacional. Para nada”, indicó.