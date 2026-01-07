“Buen diálogo”: Jaldo anticipó una nueva reunión con Santilli

El gobernador, Osvaldo Jaldo, anticipó que mantendrá una nueva reunión con el ministro de Interior de la Nación, Diego Santilli, quien tiene en agenda una serie de encuentros para analizar los temas que están en la agenda del presidente Javier Milei. “Tenemos que tener buen diálogo”, reafirmó el jefe del Poder Ejecutivo (PE) a la prensa, durante una recorrida por Tafí del Valle por la temporada.
El mandatario estuvo en la villa turística acompañado por el vicegobernador, Miguel Acevedo, y por funcionarios de su gabinete, además del intendente local Francisco Caliva. Entre otras actividades, Jaldo hizo entrega de siete viviendas sociales; encabezó el acto de presentación del tomógrafo para el Hospital de Tafí del Valle; y lanzó oficialmente el programa “Verano Seguro”. “Tenemos que esmerarnos en mejorar los servicios para que los turistas vengan a disfrutar, y no a renegar”, planteó el tranqueño, en alusión a las inversiones destinadas a infraestructura, seguridad y salud en los valles.
En ese marco, Jaldo fue consultado por las versiones de que Santilli tiene previsto reunirse con gobernadores -tanto aliados como dialoguistas- durante este mes, en la previa al reinicio de la actividad en el Congreso nacional y como antesala al debate de la reforma laboral que promueve La Libertad Avanza.
“Tucumán ha sido y es una provincia dialoguista. A la Argentina la sacamos entre todos o no sale nunca”, reafirmó el gobernador. Recordó que, en tiempos de elecciones, “cada uno defendemos nuestro espacio, nuestras banderas políticas”. “Pero no podemos vivir de elecciones ni de campañas electorales permanentemente. La gente nos vota para que nos pongamos a trabajar”, agregó. En ese sentido, insistió con que el diálogo es clave. “No porque sea de otro espacio político, nosotros tenemos que someter a la provincia en ser una oposición institucional al Gobierno nacional. Para nada”, indicó.
Luego, explicó que ese diálogo constituye una herramienta estratégica. “Nosotros tenemos que, de esa manera, exigir que a Tucumán le den lo que le corresponde en materia de obras públicas, de recursos, de ATN, en materia de los impuestos a los combustibles líquidos, que son de las provincias y no se los coparticipa”, afirmó.
Jaldo agregó que, por esa razón, mantiene “un diálogo permanente”. “Y no hay dudas de que con el ministro Santilli nos vamos a reunir, nos hemos venido reuniendo siempre y con las anteriores autoridades que hubo en el Ministerio del Interior. Quien les habla tiene diálogo político con todos los espacios que representan políticamente en la provincia de Tucumán y a nivel nacional”, agregó.