Milei, invitado a Jesús María

Es el antepenúltimo día de la realización del típico festival que se hace en la ciudad cordobesa. El Presidente planea viajar esa misma jornada desde Buenos Aires y asistir para ver las jineteadas y los shows. Esa noche se presentará el Chaqueño Palavecino como artista principal y se espera que sea una de las fechas de mayor convocatoria del festival. Además, estarán el cuartetero El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo.