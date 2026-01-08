Secciones
Política

Milei, invitado a Jesús María

Anticipan que será la primera de varias apariciones en eventos culturales a lo largo de 2026.

Javier Milei. Javier Milei.
Hace 1 Hs

El presidente Javier Milei asistirá el viernes de la próxima semana al Festival Nacional de Doma y Folklore, el cual se realiza en la ciudad de Jesús María, Córdoba.

“Va a ir el 16 de enero a Jesús María”, confirmaron voceros de la Presidencia de la Nación a Infobae.

Es el antepenúltimo día de la realización del típico festival que se hace en la ciudad cordobesa. El Presidente planea viajar esa misma jornada desde Buenos Aires y asistir para ver las jineteadas y los shows. Esa noche se presentará el Chaqueño Palavecino como artista principal y se espera que sea una de las fechas de mayor convocatoria del festival. Además, estarán el cuartetero El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo.

“Javier no es una persona que le escapa a la gente. En los actos que preside siempre entra por el público y siempre se mete entre las personas cuando hace alguna actividad por La Libertad Avanza”, explicaron desde el entorno presidencial. La intención es que para este año siga viajando a las provincias, pero que esto no se produzca, en mayor parte, solo por actos partidarios.

En este caso, Milei accedió a la invitación que le fue hecha desde la Comisión Organizadora del Festival. En principio, en Casa Rosada habían informado que la fecha iba a ser hoy, pero ayer se conoció que sería el viernes de la próxima semana.

Temas Buenos AiresCasa RosadaJavier MileiJesús María
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Al exterior y las provincias: la agenda de viajes de Milei

Al exterior y las provincias: la agenda de viajes de Milei

Milei pidió que 2026 sea “el inicio” de un camino de crecimiento

Milei pidió que 2026 sea “el inicio” de un camino de crecimiento

Milei no se toma vacaciones, pero habilita días de descanso para sus funcionarios

Milei no se toma vacaciones, pero habilita días de descanso para sus funcionarios

Primera baja del año en el gabinete de Milei: renunció el secretario de Culto

Primera baja del año en el gabinete de Milei: renunció el secretario de Culto

Lo más popular
Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos
1

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro
2

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro

Noche, ciencia y naturaleza: la propuesta del Observatorio Ampimpa para las vacaciones
3

Noche, ciencia y naturaleza: la propuesta del Observatorio Ampimpa para las vacaciones

Osvaldo Jaldo, el señor enigma
4

Osvaldo Jaldo, el "señor enigma"

La Universidad de Oslo abrió becas para su curso de verano 2026
5

La Universidad de Oslo abrió becas para su curso de verano 2026

El juicio contra Maduro involucra la revisión de documentos y grabaciones que abarcan 25 años
6

El juicio contra Maduro involucra la revisión de documentos y grabaciones que abarcan 25 años

Más Noticias
La Universidad de Oslo abrió becas para su curso de verano 2026

La Universidad de Oslo abrió becas para su curso de verano 2026

“Buen diálogo”: Jaldo anticipó una nueva reunión con Santilli

“Buen diálogo”: Jaldo anticipó una nueva reunión con Santilli

Apoyo del Gobierno a Trump ante la OEA

Apoyo del Gobierno a Trump ante la OEA

Venezuela: un país convulsionado por Estados Unidos

Venezuela: un país convulsionado por Estados Unidos

Tras Venezuela, ¿Trump apuntó a otros cinco objetivos?

Tras Venezuela, ¿Trump apuntó a otros cinco objetivos?

El juicio contra Maduro involucra la revisión de documentos y grabaciones que abarcan 25 años

El juicio contra Maduro involucra la revisión de documentos y grabaciones que abarcan 25 años

Osvaldo Jaldo, el señor enigma

Osvaldo Jaldo, el "señor enigma"

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro

Comentarios