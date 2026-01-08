Milei, invitado a Jesús María

El presidente Javier Milei asistirá el viernes de la próxima semana al Festival Nacional de Doma y Folklore, el cual se realiza en la ciudad de Jesús María, Córdoba.
“Va a ir el 16 de enero a Jesús María”, confirmaron voceros de la Presidencia de la Nación a Infobae.
Es el antepenúltimo día de la realización del típico festival que se hace en la ciudad cordobesa. El Presidente planea viajar esa misma jornada desde Buenos Aires y asistir para ver las jineteadas y los shows. Esa noche se presentará el Chaqueño Palavecino como artista principal y se espera que sea una de las fechas de mayor convocatoria del festival. Además, estarán el cuartetero El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo.
“Javier no es una persona que le escapa a la gente. En los actos que preside siempre entra por el público y siempre se mete entre las personas cuando hace alguna actividad por La Libertad Avanza”, explicaron desde el entorno presidencial. La intención es que para este año siga viajando a las provincias, pero que esto no se produzca, en mayor parte, solo por actos partidarios.
En este caso, Milei accedió a la invitación que le fue hecha desde la Comisión Organizadora del Festival. En principio, en Casa Rosada habían informado que la fecha iba a ser hoy, pero ayer se conoció que sería el viernes de la próxima semana.