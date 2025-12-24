Trump, con la mira puesta en controlar Groenlandia

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, dijeron el lunes en una declaración conjunta que la isla pertenece a sus pobladores. “No se puede anexionar otro país. Ni siquiera con el argumento de la seguridad internacional”, afirmaron. “Esperamos que se respete nuestra integridad territorial conjunta”.