Trump, con la mira puesta en controlar Groenlandia

COPENHAGUE, Dinamarca.- El presidente Donald Trump reiteró que Estados Unidos necesita controlar Groenlandia por “motivos de seguridad nacional”, después de que su nombramiento de un enviado especial para esa isla ártica danesa desencadenara una nueva disputa con Dinamarca.
Desde su regreso a la Casa Blanca, el magnate republicano ha afirmado que “necesita” ese territorio autónomo estratégicamente situado, rico en recursos naturales, para “garantizar la protección del país”. Incluso, se niega a descartar el uso de la fuerza para anexionarlo.
El domingo, Trump designó al gobernador de Luisiana, el republicano Jeff Landry, emisario especial de Estados Unidos para Groenlandia, lo que causó la ira de Dinamarca, que convocó al embajador estadounidense.
“Necesitamos Groenlandia por motivos de seguridad nacional. No por los minerales”, zanjó Trump en una conferencia de prensa, el lunes, en su residencia de Palm Beach, en Florida.
“Si miras Groenlandia, si observas la costa de arriba abajo, verás barcos rusos y chinos por todas partes”, afirmó. “La necesitamos para la seguridad nacional. Tenemos que tenerla”, dijo Trump. Landry prometió convertir el territorio danés en “parte de Estados Unidos”.
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, dijeron el lunes en una declaración conjunta que la isla pertenece a sus pobladores. “No se puede anexionar otro país. Ni siquiera con el argumento de la seguridad internacional”, afirmaron. “Esperamos que se respete nuestra integridad territorial conjunta”.
El ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, se mostró “profundamente indignado” y advirtió a Washington que debe respetar la soberanía de Dinamarca, miembro de la Unión Europea (UE) y de la OTAN.
Lokke Rasmussen había dicho anteriormente a la cadena de televisión TV2 que el nombramiento y las declaraciones eran “totalmente inaceptables”, y afirmó que su ministerio convocaría al embajador estadounidense en los próximos días para obtener una explicación.
La UE le ofreció su “total solidaridad” a Dinamarca. “La integridad territorial y la soberanía son principios fundamentales del derecho internacional”, afirmaron a presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.
“Nuestro país”
En una publicación de Facebook, el primer ministro Nielsen también dijo que el nombramiento no cambiaba “nada para nosotros aquí en casa”.
“Nosotros determinaremos nuestro futuro. Groenlandia es nuestro país”, escribió. “Groenlandia pertenece a los groenlandeses, y se debe respetar la integridad territorial”, subrayó.
La mayoría de los 57.000 habitantes de Groenlandia quieren independizarse de Dinamarca, pero no desean formar parte de Estados Unidos, según una encuesta realizada en enero.
Los dirigentes de Dinamarca y Groenlandia han insistido repetidamente en que la isla ártica no está en venta y que ella misma decidirá su futuro.
“Todos, incluidos Estados Unidos, deben mostrar respeto por la integridad territorial del Reino de Dinamarca”, añadió.
Groenlandia se encuentra estratégicamente situada entre Norteamérica y Europa, en un momento en que Estados Unidos, China y Rusia muestran un interés creciente por el Ártico, donde se han abierto rutas marítimas debido al cambio climático y abundan las tierras raras.
La ubicación de Groenlandia la sitúa en la ruta más corta si hubiese lanzamientos de misiles entre Rusia y Estados Unidos.
En agosto, Dinamarca convocó al encargado de negocios de Estados Unidos tras las denuncias de intento de injerencia. Al menos tres altos funcionarios estadounidenses cercanos a Trump fueron vistos en Nuuk, capital de Groenlandia, tratando de identificar a personas a favor y en contra de un acercamiento con Estados Unidos.