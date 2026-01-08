Venezuela, un país de contrastes, sumido en una elevada inflación

No hace mucho tiempo, a principios de noviembre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) había expuesto la situación económica de Venezuela. En el informe Perspectivas Económicas “Las Américas”, el organismo pronosticó que el crecimiento económico venezolano se desaceleraría al 0,5% en 2025 en medio de crecientes desafíos macroeconómicos. La incertidumbre comercial y política ha aumentado, y eso ha reactivado las distorsiones económicas y frenado la demanda interna. Pese a un desempeño relativamente sólido en el sector petrolero (alrededor de un millón de barriles diarios), los menores precios del crudo, los mayores descuentos y las dificultades logísticas han mermado los ingresos asociados a las exportaciones de petróleo, y eso ha provocado una escasez generalizada de divisas, detalló el organismo, meses antes de la invasión estadounidense a Caracas, que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro. El déficit fiscal en ese país es persistente, lo que obliga a incrementar la emisión monetaria. “Ante esta situación se prevé que la depreciación del tipo de cambio continúe y que el bolívar pierda alrededor del 80% de su valor en 2025”, estimó el Fondo, algo que sucedió al cerrar el ciclo.