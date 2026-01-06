El mercado sigue de cerca la tensión cambiaria y la disponibilidad de dólares para el pago de deuda

En ese contexto, durante la última semana -el 29 de noviembre- se confirmó que el Tesoro registró ventas netas por U$S224 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Así, en la antesala de un pago de deuda superior a U$S4.381 millones previsto para el 9 de enero, el Tesoro volvió a intervenir en el mercado, utilizando parte de los escasos dólares disponibles para contener la cotización. De hecho, aunque aún no hay cifras oficiales, en la city detectaron nuevas ventas del Tesoro este lunes, que coincidieron con compras del Banco Central por u$s21 millones, las primeras en nueve meses, consignó el diario "Ámbito".