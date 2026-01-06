El mercado sigue de cerca la tensión cambiaria y la disponibilidad de dólares para el pago de deuda

Mientras la agenda internacional mantiene la mirada puesta en Venezuela, en el plano local el mercado empezó a seguir de cerca las primeras señales de tensión del nuevo esquema cambiario.
El sistema, que contempla una actualización de las bandas acorde a la inflación, genera inquietud por la persistencia del dólar en el límite superior, aun con bajo volumen de operaciones, y por una cotización oficial que ya se aproxima a los $1.500. En paralelo, la city evalúa la capacidad del Gobierno para reunir los dólares necesarios de cara al vencimiento de deuda de este viernes.
En ese contexto, durante la última semana -el 29 de noviembre- se confirmó que el Tesoro registró ventas netas por U$S224 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Así, en la antesala de un pago de deuda superior a U$S4.381 millones previsto para el 9 de enero, el Tesoro volvió a intervenir en el mercado, utilizando parte de los escasos dólares disponibles para contener la cotización. De hecho, aunque aún no hay cifras oficiales, en la city detectaron nuevas ventas del Tesoro este lunes, que coincidieron con compras del Banco Central por u$s21 millones, las primeras en nueve meses, consignó el diario "Ámbito".
El mismo informe permitió conocer el nivel de depósitos en dólares del Tesoro, que ascienden a U$S1.963 millones, por lo que al ministro de Economía, Luis Caputo, todavía le resta reunir una porción significativa de los fondos necesarios.
En esa línea, Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía nacional, aseguró a través de su cuenta de X que el Tesoro no recurrirá a dólares del Banco Central para afrontar el compromiso. A esta expectativa se suma la posibilidad de que los U$S700 millones correspondientes a la operación de las represas estén disponibles antes del viernes.
De acuerdo con estimaciones, en línea con cálculos de las principales Alycs, el Ministerio de Economía necesitaría entre U$S1.300 millones y U$S1.500 millones adicionales para completar el pago previsto. Si bien la alternativa que reúne mayor consenso en el mercado es la concreción de un REPO con bancos internacionales, como adelantó este medio, el hermetismo dentro del equipo económico persiste y la city aguarda definiciones.
Según Aurum Valores, el escenario base contempla un REPO por alrededor de U$S2.000 millones. No obstante, la consultora advirtió que no solo será clave la tasa de la operación, sino también el origen de los fondos. “No sería una señal positiva que los dólares provengan de fondeo doméstico, ya que implicaría que las instituciones internacionales aún no estarían plenamente convencidas del esquema cambiario”, señalaron.
En paralelo, el Tesoro avanzó la semana pasada con una transferencia de bonos soberanos en dólares -Bonares 2035 y 2038 (AL35 y AE38)- al Banco Central, a cambio de instrumentos ajustados por inflación con vencimientos en 2027 y 2028 (TZXD7 y TZX28). Según fuentes con conocimiento directo de la operación, el objetivo fue reforzar el stock de activos en moneda dura para utilizarlos como colateral ante bancos internacionales.
En ese marco, el mercado descuenta que la garantía del eventual REPO serían justamente los Bonares, algo que podría confirmarse con el anuncio oficial previsto para los próximos días.
Tensiones
Según Balanz, el arranque del nuevo esquema cambiario no fue el más favorable. La entidad señaló que el factor estacional está impulsando al alza las tasas en pesos y, al mismo tiempo, generando mayor demanda de dólares, en línea con un escenario de tensión de liquidez. En este contexto, por tercera jornada consecutiva, la caución se mantuvo en niveles elevados y el lunes llegó a alcanzar el 70% de TNA, en un marco de fuerte volatilidad intradiaria.
A la espera de definiciones sobre el vencimiento de deuda de este viernes y atentos a los movimientos del Banco Central, los operadores coinciden en que la volatilidad de las tasas continuará en el corto plazo, al menos hasta la próxima licitación del Tesoro prevista para el 14 de enero.