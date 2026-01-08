Valle de El Bolsón: un museo comunitario al costado de la ruta

Antes de que el museo aparezca al costado de la ruta y obligue a bajar la velocidad, el viaje ya empieza a contar su propia historia. Llegar desde Tucumán a Barranca Larga, en Catamarca, no es sólo un traslado sino una travesía donde el paisaje prepara al visitante para lo que vendrá después puertas adentro. El periplo demanda alrededor de cinco horas: se llega hasta Amaicha del Valle por la ruta 307, luego se toma la ruta 357 hasta Santa María y desde allí la famosa 40 hasta el cruce con la ruta provincial 43, que conduce finalmente al Museo Rural Comunitario de Barranca Larga.