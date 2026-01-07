El Banco Central cerró un préstamo por U$S3.000 millones con seis bancos internacionales

Con la confirmación del Repo, el Gobierno despeja una de las principales incógnitas que dominaron los análisis del mercado en los últimos meses: el origen de los dólares necesarios para afrontar el vencimiento de esta semana. Si bien los analistas no dudaban de la voluntad de pago de la Argentina, la estrategia financiera para cubrir el compromiso no había sido explicitada hasta ahora.