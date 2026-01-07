El dólar oficial retrocedió tras confirmarse un nuevo préstamo para afrontar vencimientos de deuda

Tras la confirmación de un nuevo crédito otorgado por bancos internacionales destinado al pago de la deuda, los dólares registraron una baja generalizada en la city. El dólar oficial finalizó la jornada con un retroceso de cinco unidades y terminó a $1.485 para la venta y $1.435 para la compra en las pizarras del Banco Nación (BNA).
La tendencia descendente también se reflejó en el segmento mayorista, donde el tipo de cambio cayó $7,50 y cerró en $1.460. Desde el Banco Central señalaron que, en el promedio de las entidades financieras, la divisa estadounidense se ubicó en $1.485,21 para la venta y $1.434,28 para la compra.
Además, la autoridad monetaria informó que la banda superior del régimen cambiario vigente quedó establecida en $1.535,13, lo que posicionó al dólar mayorista a $75,13 -o un 5,1%- por debajo de ese techo.
En el mercado informal, el dólar "blue" revirtió la suba inicial de la jornada, cuando llegó a negociarse a $1.525. Sin embargo, hacia el cierre pasó a terreno negativo y registró una baja de $5 para ubicarse en $1.515 para la venta.
El BCRA cerró un préstamo por U$S3.000 millones con seis bancos internacionales
La entidad financiera anunció el cierre de un préstamo Repo por U$S3.000 millones con un grupo de seis bancos internacionales, una operación clave que permite completar el esquema de financiamiento para afrontar el pago de deuda con bonistas privados por U$S 4.200 millones que vence el próximo viernes 9.
Según informó a través de un comunicado, la operación se concretó a un plazo de un año, específicamente por 372 días, con una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que representa una tasa anual del 7,4%. “La transacción se realizó por el monto total licitado de U$S3.000 millones”, detalló el BCRA.
Voceros oficiales indicaron que no se informará la identidad de los “seis bancos internacionales de primera línea” que participaron de la operación.
Con la confirmación del Repo, el Gobierno despeja una de las principales incógnitas que dominaron los análisis del mercado en los últimos meses: el origen de los dólares necesarios para afrontar el vencimiento de esta semana. Si bien los analistas no dudaban de la voluntad de pago de la Argentina, la estrategia financiera para cubrir el compromiso no había sido explicitada hasta ahora.
El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado semanas atrás que existía interés de un grupo de bancos internacionales para otorgar un préstamo Repo por hasta U$S 7.000 millones. De acuerdo con la información oficial difundida este martes, el BCRA recibió ofertas por U$S4.400 millones y finalmente decidió tomar U$S3.000 millones.
“En esta ocasión, el BCRA recibió ofertas por U$S4.400 millones, superando en aproximadamente un 50% el monto licitado. A pesar del elevado nivel de demanda y considerando las proyecciones de fortalecimiento de las reservas internacionales, el BCRA decidió no ampliar el monto adjudicado”, explicó la autoridad monetaria.
En el comunicado, el Banco Central destacó que “el fuerte interés” demostrado por los principales bancos internacionales “afianza el proceso de normalización en el acceso a los mercados de crédito”, en línea con la caída del riesgo país y con el proceso de ordenamiento macroeconómico que el Gobierno define como “consistente y sostenible”.
Asimismo, el organismo subrayó que “esta nueva operación de Repo ratifica la capacidad del BCRA para acceder a instrumentos de financiamiento en condiciones de mercado y gestionar de manera eficiente su liquidez en moneda extranjera, reforzando la solidez de su balance y la posición de reservas internacionales del país”.