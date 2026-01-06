Agenda confirmada: la hoja de ruta de Atlético Tucumán para disputar la Serie Río de la Plata

Antes de armar las valijas y cruzar el Río de la Plata, la mirada está puesta en la calidad de las sesiones de trabajo en Tucumán. Tal como explicó el preparador físico Osvaldo Scansetti al inicio del ciclo, la planificación general se dividió en tres etapas meticulosas. La primera, una fase introductoria para recuperar la forma tras el descanso y luego la etapa de “volumen”, en donde el plantel sufrió el rigor de las cargas altas. Hoy, el grupo transita la fase “específica”, enfocada directamente en la puesta a punto futbolística y en la velocidad de reacción.