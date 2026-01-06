Agenda confirmada: la hoja de ruta de Atlético Tucumán para disputar la Serie Río de la Plata

Atlético Tucumán atraviesa su quinta semana de pretemporada con un objetivo tan claro como desafiante en el horizonte inmediato: la Serie Río de la Plata 2026. En el complejo “Ojo de Agua”, la etapa de ablandamiento quedó atrás y ahora el cuerpo técnico ajusta cargas, acelera procesos y define piezas con el propósito de confeccionar la lista final de concentrados que viajarán a Uruguay este fin de semana. La agenda en tierras charrúas no da margen para la improvisación, con dos amistosos confirmados: el próximo lunes 12 a las 21 contra Cerro Largo y, apenas 72 horas después, el jueves 15 desde las 18.15 frente a Progreso.
Antes de armar las valijas y cruzar el Río de la Plata, la mirada está puesta en la calidad de las sesiones de trabajo en Tucumán. Tal como explicó el preparador físico Osvaldo Scansetti al inicio del ciclo, la planificación general se dividió en tres etapas meticulosas. La primera, una fase introductoria para recuperar la forma tras el descanso y luego la etapa de “volumen”, en donde el plantel sufrió el rigor de las cargas altas. Hoy, el grupo transita la fase “específica”, enfocada directamente en la puesta a punto futbolística y en la velocidad de reacción.
Como ha ocurrido a lo largo de esta pretemporada, el plantel se entrena con intensidad y exigencia. Esta semana el grupo trabaja bajo una modalidad mixta, alternando sesiones simples con doble turno hasta el sábado, día que tendrá un último entrenamiento matutino previo al viaje por la tarde. La idea es soltar las piernas, pero sin perder la intensidad física.
Ensayo interno
Una de las particularidades de esta etapa final en la provincia es la dificultad que encontró la dirigencia para concertar partidos preparatorios. Según pudo averiguar LA GACETA, mañana el plantel de Primera realizará un ensayo formal de fútbol contra la Reserva, ya que no se logró cerrar amistosos contra otros equipos de la región o, incluso, de Buenos Aires.
La razón es paradójica y habla bien del trabajo realizado. Atlético se encuentra en una fase mucho más avanzada que sus potenciales rivales en la temporada. Al ser uno de los pocos equipos que inició las tareas temprano y ya acumula casi un mes de trabajo, la diferencia de ritmo físico hacía inviable o peligroso jugar contra equipos que recién están dando inicio a su preparación.
“No nos quieren jugar. Nadie está disponible”, explicó un allegado a la comisión directiva “decana”. Por ello, la solución fue casera pero exigente: un partido “interescuadras” a puertas cerradas en el que los juveniles de la Reserva buscarán mostrarse, garantizando así la intensidad y la fricción que Hugo Colace necesita para evaluar a sus titulares algunas horas antes de viajar a Uruguay.
Hoja de ruta
La logística del viaje ya está cronometrada. El plantel trabajará el sábado por la mañana en predio ubicado en Ojo de Agua para ultimar detalles tácticos y partirá por la tarde hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde pasará la noche. Mientras tanto el domingo, la delegación se trasladará por vía fluvial a Montevideo.
En esa ciudad se instalarán para esperar los compromisos, aunque aún resta confirmar el predio en el que se entrenará el plantel durante su estadía en el vecino país. Tras disputar los encuentros del 12 y el 15, el regreso a nuestra provincia está pautado para el viernes 16 de enero. A partir de ahí, Colace y compañía se pondrán como foco el debut oficial. Hasta ese juego, (el debut en la temporada frente a Independiente Rivadavia, en Mendoza, el viernes 23), Atlético tendrá menos de una semana de preparación.
Cuarta participación
Esta será la cuarta participación del “Decano” en el prestigioso torneo de verano uruguayo. El historial marca que, en las tres ediciones previas, jugó siete partidos con un saldo de dos victorias, dos empates y tres derrotas. En esta oportunidad enfrentará a dos rivales locales: Cerro Largo viene de una buena campaña clasificando a playoffs de Sudamericana, mientras que Progreso es un rival rocoso, típico del fútbol uruguayo.
Para Colace, esta gira representa una desafiante prueba en su corto ciclo en el club. Con pocos partidos oficiales en su haber como DT de la Primera, necesita que el equipo absorba su idea rápidamente. El calendario del Apertura no dará respiro y exigirá respuestas inmediatas.
Apenas cuatro días después del debut en Mendoza, el martes 27, habrá fecha entre semana y el “Decano” recibirá a Central Córdoba en el cruce interzonal. Mientras tanto, cerrará enero nuevamente de local, contra Huracán el sábado 31. Serán tres partidos en ocho días que definirán el humor y la tranquilidad del inicio de temporada.
Por el momento, Colace y su cuerpo técnico posa sus miradas en la gira amistosa, y en definir quiénes serán los jugadores que formarán parte de la delegación que viajará en pocos días hacia el otro lado del charco.