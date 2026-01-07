El "huevito" que latía en los bolsillos: el Tamagotchi, un recuerdo vivo de los ‘90 en Tucumán, cumple 30 años

Sí, ese aparato tan pequeño, simple y revolucionario irrumpió a finales del siglo XX para cambiar la manera en que los niños, las niñas y los adolescentes (en nuestra provincia y en el mundo) se relacionaban con la tecnología. Porque para muchos no era solo un juego; era también una responsabilidad. Alimentarlo, curarlo cuando se enfermaba, limpiar su espacio y entretenerlo eran tareas diarias que exigían una atención constante. Y un simple descuido tenía consecuencias irreversibles, como la muerte de la mascota virtual, que dejaba una sensación de pérdida que muchos aún recuerdan.