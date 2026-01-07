Las ciudades más baratas del mundo para empezar de nuevo, según Forbes

Puede ser una afirmación bastante arriesgada, y aunque vivir sin trabajar nos parezca completamente descabellado, el costo de vida de estas ciudades del mundo podría ser solo una fracción de los que se nos presentan diariamente. Un informe de International Living retomado por Forbes, combinó dos estudios sobre lugares accesibles para vivir y regiones de jubilación prometedoras para dar lugar a 11 destinos donde instalarse puede salir muy barato.
Los informes recogidos por International Living forman parte del Índice Anual de Jubilación Global de la marca e identifican 11 destinos donde el costo de vida es tan bajo que la necesidad de trabajar podría convertirse en una opción en lugar de una necesidad, según indicaron desde Forbes.
Una herramienta para tomar decisiones
"Nuestro objetivo es brindar una herramienta práctica y confiable para quienes buscan una vida más internacional", comentó Jennifer Stevens, editora ejecutiva de International Living, en una entrevista. "Ya sea por motivos políticos, económicos, aventureros o, como suele ocurrir, con un poco de las tres cosas, en las comunidades adecuadas en el extranjero hoy en día, las personas pueden disfrutar de una vida que suele ser más tranquila, más placentera, más plena y, al mismo tiempo, más económica que quedarse en casa".
El medio menciona que la nota está elaborada en un contexto de alta demanda de viajeros que salen de EE.UU en busca de un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal, una atención médica de mayor calidad y un estilo de vida más sencillo y satisfactorio.
Los lugares más accesibles para vivir, según dos informes
Colombia
El informe de International Living revela que el secreto está en mirar hacia destinos emergentes. En este escenario, Colombia se posiciona como una de las opciones más equilibradas para el 2026. Con ciudades como Medellín y Cartagena, el país ofrece una calidad de vida envidiable por una fracción del costo en países desarrollados. Una pareja puede cubrir todos sus gastos mensuales con unos $1.500 dólares, disfrutando de servicios médicos de alta complejidad y una oferta gastronómica gourmet a precios que difícilmente se encuentran en otros lugares de la región.
Vietnam
Si el objetivo es estirar el presupuesto al máximo, Vietnam es el líder indiscutido. En ciudades como Hanói o Da Nang, el costo de vida para una pareja parte de los $1.200 dólares. Lo más sorprendente son los alquileres: un departamento moderno y amueblado puede conseguirse por apenas $275 dólares mensuales, incluyendo servicios de limpieza. Además, la cultura de la comida callejera permite alimentarse de forma exquisita por solo $3 dólares el plato, lo que lo convierte en el refugio ideal para quienes buscan aventura sin presiones financieras.
Bali
La isla de Bali, en Indonesia, sigue siendo el imán para quienes sueñan con una vida idílica entre playas y arrozales. Destinos como Ubud o Seminyak permiten acceder a un estilo de vida de "resort" permanente: una villa privada cerca de la playa promedia los $1.325 dólares al mes. La gran ventaja de Bali es que el bajo costo de los servicios y el bienestar —con masajes y tratamientos de spa desde $20 dólares— permite que el dinero rinda lo suficiente como para disfrutar de lujos que en otras latitudes serían prohibitivos.
Tailandia
Tailandia combina paisajes de postal con una infraestructura moderna que atrae a miles de expatriados. En lugares como Phuket o Chiang Mai, se puede alquilar un condominio de lujo por $600 dólares mensuales. Sin embargo, su mayor atractivo es la atención médica de clase mundial; un chequeo de rutina cuesta menos de $50 dólares, lo que, sumado a una cena para dos en un restaurante de alta gama por $25, garantiza una vida cómoda y segura con un presupuesto muy moderado.
Malasia
Para quienes no quieren renunciar a las comodidades de una gran metrópoli, Malasia ofrece el equilibrio perfecto. Ciudades como Kuala Lumpur o Penang permiten vivir en modernos rascacielos con presupuestos de $1.500 dólares mensuales para dos personas. Los alquileres de departamentos amplios oscilan entre los $600 y $1.200 dólares, y la posibilidad de comer en puestos locales por solo $2 dólares hace que el gasto diario sea mínimo, permitiendo ahorrar o invertir en viajes por la región.
Panamá
Panamá sigue siendo un destino predilecto, pero la Península de Azuero se destaca este año como su secreto mejor guardado. En pueblos como Pedasí o la ciudad de Chitré, el ritmo de vida se desacelera y los precios acompañan esa calma: los alquileres arrancan en los $600 dólares y las comidas en restaurantes locales no superan los $10. Es el destino ideal para quienes buscan sol, playas impecables y una comunidad de expatriados creciente pero que aún mantiene su esencia auténtica.
España Verde
Europa también tiene sus opciones "low cost" si se explora el norte de España. Regiones como Galicia, Asturias y Cantabria, conocidas como la España Verde, ofrecen un estilo de vida atemporal con alquileres en pueblos pequeños que rondan los $750 dólares. A diferencia de las grandes capitales españolas, aquí se puede disfrutar de una gastronomía excepcional y servicios públicos de calidad por un presupuesto mensual de $1.500 dólares para una pareja, rodeados de paisajes montañosos y costa atlántica.
Montenegro
A menudo opacado por su vecina Croacia, el Montenegro costero ofrece la misma belleza del Mar Adriático a precios mucho más competitivos. En ciudades históricas como Kotor o Tivat, una pareja puede vivir con $1.800 dólares mensuales, con alquileres que parten desde los $450 dólares. La riqueza cultural y la posibilidad de cenar mariscos frescos por solo $10 dólares convierten a este país balcánico en una alternativa sofisticada y económica frente a los tradicionales destinos de Europa Occidental.
Norte de Portugal
Aunque Portugal ha ganado popularidad y sus precios han subido en las grandes ciudades, el Norte de Portugal sigue siendo una joya de asequibilidad. Localidades como Viana do Castelo o Caminha permiten a una pareja vivir bien con menos de $2.000 dólares al mes. Con alquileres que oscilan entre los $530 y $750 dólares, esta región ofrece una calidad de vida excepcional basada en la seguridad, la historia y una de las canastas básicas más baratas de la Unión Europea.
Costa Rica
La Zona Sur de Costa Rica, especialmente en áreas como Dominical u Ojochal, se ha transformado en el refugio para quienes buscan la filosofía de "Pura Vida". Aquí, el presupuesto se enfoca en la calidad de vida al aire libre: se consiguen alquileres amueblados desde los $700 dólares y el acceso al excelente sistema de salud social es una gran ventaja. Es un destino que combina la selva exuberante con una comunidad internacional que valora la tranquilidad y la alimentación orgánica a precios locales.
El Peloponeso
Grecia no es solo para el verano, y el Peloponeso lo demuestra ofreciendo un estilo de vida mediterráneo accesible durante todo el año. En ciudades como Kalamata o la histórica Nauplia, los alquileres pueden ser tan bajos como $320 dólares en pueblos tradicionales. Con una gastronomía basada en productos locales frescos y cenas por $16 dólares por persona, esta región permite vivir la historia y el sol de Grecia sin los precios inflados de las islas más turísticas.