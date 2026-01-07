Las ciudades más baratas del mundo para empezar de nuevo, según Forbes

La isla de Bali, en Indonesia, sigue siendo el imán para quienes sueñan con una vida idílica entre playas y arrozales. Destinos como Ubud o Seminyak permiten acceder a un estilo de vida de "resort" permanente: una villa privada cerca de la playa promedia los $1.325 dólares al mes. La gran ventaja de Bali es que el bajo costo de los servicios y el bienestar —con masajes y tratamientos de spa desde $20 dólares— permite que el dinero rinda lo suficiente como para disfrutar de lujos que en otras latitudes serían prohibitivos.