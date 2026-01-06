Las 10 profesiones mejor pagas y con menos estrés, según un ranking internacional

En un mercado laboral donde el agotamiento parece ser la norma, la búsqueda de equilibrio se volvió la prioridad número uno. Las estadísticas actuales son alarmantes: el 90% de los empleados admite sentirse estresado en sus puestos y un 77% asegura que esta tensión ya afecta su salud física. Sin embargo, un reciente análisis publicado en Forbes rompe con el mito de que para ganar bien es obligatorio vivir al límite.
A menudo se piensa que un sueldo de seis cifras viene acompañado de noches sin dormir y responsabilidades abrumadoras. No siempre es así. Un informe elaborado por los expertos de Resume Genius identificó las carreras que combinan una remuneración competitiva con un entorno de trabajo previsible, autonomía y baja conflictividad.
El ranking de las profesiones más equilibradas
1. Astrónomos (salario anual de U$S 132,170, salario por hora de U$S 63.54); El 10% superior de los asalariados gana U$S 191,880; Crecimiento laboral estimado (2024-2034): 2%; Generalmente se requiere un título de posgrado o doctorado. Estudian las estrellas, los planetas y las galaxias y recopilan datos, a menudo mediante telescopios, lo que les ofrece autonomía y pocas emergencias.
2. Actuarios (salario anual de U$S 125,770, salario por hora de U$S 60.47); el 10% de los que más ganan gana U$S 206,430; Crecimiento laboral estimado (2024-2034): 22%; Generalmente se requiere licenciatura. Utilice estadísticas y modelos financieros para estimar la probabilidad de accidentes o enfermedades y el costo de los riesgos.
3. Analistas de sistemas informáticos (salario anual de U$S 103,790, salario por hora de U$S 49.90); el 10% de los que más ganan gana U$S 149,360; Crecimiento laboral estimado (2024-2034): 9%; Generalmente se requiere licenciatura. Asesoramiento a organizaciones sobre las deficiencias de su software y sistemas informáticos. Poco estrés en la atención al cliente o conflictos diarios.
4. Cartógrafos y fotogrametristas (salario anual de U$S 78,380, salario por hora de U$S 37.68); el 10% con mayores ingresos gana U$S 115,840; Crecimiento laboral estimado (2024-2034): seis por ciento; Generalmente se requiere licenciatura. Crean y actualizan mapas. Es un trabajo tranquilo y estable, sin demanda de clientes.
5. Historiadores (salario anual de U$S 74,050, salario por hora de U$S 35.60); el 10% superior de los asalariados gana U$S 116,640; Crecimiento laboral estimado (2024-2034): 2%; Se requiere maestría. Elaboran informes resumiendo e interpretando la historia pasada y su impacto en los proyectos actuales. El trabajo es autodirigido y no suele requerir mucho tiempo.
6. Técnicos en ciencias forenses (salario anual de U$S 67,440, salario por hora de U$S 32.43); el 10% con mayores ingresos gana U$S 101,390; Crecimiento laboral estimado (2024-2034): 13%; Generalmente se requiere licenciatura. Investigan delitos, con especialización en análisis de laboratorio.
7. Reparadores de vagones de ferrocarril (salario anual de U$S 65,680, salario por hora de U$S 31.58); el 10% superior de los asalariados gana U$S 92,000; Crecimiento laboral estimado (2024-2034): tres por ciento; Generalmente se requiere diploma de bachiller. Reparan, inspeccionan y mantienen ferrocarriles.
8. Encintadoras (salario anual de U$S 64,700, salario por hora de U$S 31.11); El 10% de los que más ganan gana U$S 100,840; Crecimiento laboral estimado (2024-2034): 4%; No se requiere formación académica formal. Sellan juntas y dan los toques finales a los trabajos de paneles de yeso en construcción.
9. Archivistas (salario anual de U$S 61,570, salario por hora de U$S 29.60); El 10% de los que más ganan gana U$S 97,680; Crecimiento laboral estimado (2024-2034): 4%; Generalmente se requiere maestría. Conservan documentos y registros históricos.
10. Operadores de bombas (salario anual de U$S 60,020, salario por hora de U$S 28.86); el 10% superior de los asalariados gana U$S 85,990; Crecimiento laboral estimado (2024-2034): tres por ciento; Generalmente se requiere diploma de bachiller. Supervisan las máquinas que transportan líquidos a través de sistemas en fábricas e instalaciones de tratamiento.
La clave está en la estructura y la estabilidad
Para quienes buscan dar un giro a su carrera este año, los especialistas sugieren no mirar solo el número final de la cuenta bancaria, sino la arquitectura del puesto. Priorizar la previsibilidad y los flujos de trabajo claros es fundamental para proteger la salud mental a largo plazo.
"Existe la idea errónea de que si un trabajo paga bien, el estrés simplemente forma parte del trato", explica Eva Chan, experta en carreras profesionales de Resume Genius. Según su visión, las trayectorias que ofrecen estructura y estabilidad suelen ser mucho más sostenibles en el tiempo y "al mismo tiempo, igual de gratificantes desde lo económico".