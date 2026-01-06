Las 10 profesiones mejor pagas y con menos estrés, según un ranking internacional

En un mercado laboral donde el agotamiento parece ser la norma, la búsqueda de equilibrio se volvió la prioridad número uno. Las estadísticas actuales son alarmantes: el 90% de los empleados admite sentirse estresado en sus puestos y un 77% asegura que esta tensión ya afecta su salud física. Sin embargo, un reciente análisis publicado en Forbes rompe con el mito de que para ganar bien es obligatorio vivir al límite.