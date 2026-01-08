Secciones
¿Estudiás ciencias sociales? Abrió la inscripción al Programa de Voluntariado 2026

El programa está dirigido a estudiantes y graduados de ciencias sociales y se desarrolla entre marzo y julio con modalidades presencial, híbrida y virtual.

CONVOCATORIA. El Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) abrió la convocatoria para su Programa de Voluntariado 2026. CONVOCATORIA. El Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) abrió la convocatoria para su Programa de Voluntariado 2026. / FREEPIK
Hace 1 Hs

El Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) abrió la convocatoria para su Programa de Voluntariado 2026, una propuesta de formación profesional orientada a estudiantes universitarios, tesistas y graduados recientes interesados en la agenda internacional.

El programa se desarrollará durante el primer semestre del año, entre marzo y julio de 2026, y permite elegir entre tres áreas de trabajo: la Secretaría de Coordinación, la Secretaría de Comunicación y la Dirección Editorial.

A quién está dirigido el voluntariado

El programa de voluntariado del CARI está dirigido a estudiantes universitarios, tesistas y graduados recientes de carreras vinculadas a las ciencias sociales. Pueden postularse quienes estudian Relaciones Internacionales, Ciencia Política, Periodismo, Comunicación, Abogacía y otras disciplinas afines.

En todos los casos, se busca a personas interesadas en la actualidad política nacional e internacional, con buena capacidad de análisis, compromiso con el trabajo y vocación por involucrarse en debates vinculados a la agenda global. El conocimiento del idioma inglés, tanto oral como escrito, es un requisito excluyente en las tres áreas.

Según el área elegida, el programa admite postulantes que residan en el Área Metropolitana de Buenos Aires o en otras provincias, ya que algunas modalidades son presenciales, híbridas o completamente virtuales.

Secretaría de Coordinación: análisis y trabajo presencial

El voluntariado en la Secretaría de Coordinación se desarrolla de manera presencial y combina tareas administrativas con actividades de investigación y apoyo académico. Las personas seleccionadas colaboran en la organización de eventos, sesiones y reuniones institucionales, además de participar en espacios de intercambio con referentes nacionales e internacionales.

Entre los requisitos excluyentes se encuentran residir en el Área Metropolitana de Buenos Aires, contar con buen nivel de inglés oral y escrito, conocimientos de política internacional y una redacción sólida.

Secretaría de Comunicación: contenidos y redes

La Secretaría de Comunicación ofrece un voluntariado con modalidad híbrida. Las tareas incluyen la cobertura periodística para redes sociales y el sitio web del CARI, la edición de textos y videos, la producción audiovisual y el diseño de piezas gráficas.

Además de los requisitos generales, se solicitan habilidades en grabación y edición de video, así como manejo de herramientas como Photoshop, Premiere o CapCut.

Dirección Editorial: investigación y escritura académica

La Dirección Editorial propone una experiencia completamente virtual, con una reunión semanal y trabajo autónomo. El foco está puesto en el seguimiento de publicaciones internacionales, la escritura de Comentarios Estratégicos y artículos académicos, y el análisis de política exterior argentina e inteligencia artificial aplicada a la investigación.

No se requiere residir en Buenos Aires, pero sí contar con buena conexión a internet, capacidad analítica y dominio del inglés.

Cómo postularse y hasta cuándo

Las personas interesadas deben ingresar a cari.org.ar, dirigirse a la sección Programas, deslizar hasta Voluntariados y completar el formulario correspondiente al área elegida. Solo se evaluarán postulaciones con la documentación completa.

La convocatoria cierra el domingo 1 de febrero. Por consultas, se puede escribir a voluntariado@cari.org.ar.

