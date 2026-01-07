EEUU incautó un petrolero que se dirigía a Rusia tras una persecución de dos semanas en el Atlántico

Cuatro de los buques fueron rastreados por satélite mientras navegaban hacia el este, a unos 50 kilómetros de la costa. Utilizaban nombres falsos y falseaban sus posiciones, una práctica engañosa conocida como spoofing. De acuerdo con comunicaciones internas de la empresa petrolera estatal venezolana y con fuentes de la industria petrolera que hablaron bajo anonimato por temor a represalias, estos cuatro barcos abandonaron puerto sin autorización del gobierno provisional, lo que podría interpretarse como un primer desafío al control de la presidenta interina Delcy Rodríguez.