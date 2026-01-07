Escándalo en la AFA: disuelven tres empresas “fantasmas” que manejaron millones del fútbol argentino

Las tres sociedades disueltas a fines de diciembre tenían, además, un patrón común: estaban formalmente a nombre de argentinos de bajo perfil económico, residentes en Bariloche, con empleos en relación de dependencia, antecedentes de deudas financieras y, en un caso, una quiebra con presunción de fraude. Tras la publicación de la investigación, esas personas dejaron de responder llamados y desaparecieron de sus lugares de trabajo habituales.