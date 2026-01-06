Escándalo en la AFA: nuevas pruebas vinculan a Pablo Toviggino con la mansión de Pilar y empresas del fútbol

Una serie de documentos incorporados recientemente al expediente judicial que investiga la mansión de Villa Rosa, en Pilar, volvió a ubicar a Pablo Toviggino en el centro de un entramado societario y financiero de gran escala. Según una investigación publicada por el diario Clarín, facturas emitidas por la DGI a nombre de la pareja del tesorero de la AFA, junto con contratos confidenciales firmados con clubes del fútbol argentino, refuerzan los vínculos entre el dirigente y la propiedad valuada en unos 17 millones de dólares.
La residencia (que cuenta con helipuerto, caballerizas y una colección de vehículos de lujo) estuvo primero a nombre de Malte SRL y luego pasó a Real Central SRL, una firma actualmente vinculada a Luciano Pantano y su madre, una empleada doméstica jubilada. De acuerdo con la denuncia impulsada por Elisa Carrió, Matías Yofe y Facundo Del Gaiso, ambas sociedades forman parte de una red de empresas relacionadas directa o indirectamente con Toviggino. La competencia por la causa es disputada entre el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky y el magistrado federal de Zárate-Campana, Gabriel González Charvay.
Siempre según Clarín, Malte SRL aparece ahora con un rol mucho más relevante del que se conocía inicialmente. No sólo fue propietaria formal de la mansión entre junio de 2023 y mayo de 2024, sino que funcionó como eje operativo de un conjunto de firmas que pagaban honorarios, firmaban contratos, canalizaban fondos y mantenían vínculos comerciales con la AFA y con clubes profesionales.
Entre la documentación relevada por fuentes judiciales citadas por el matutino porteño figuran facturas emitidas por María Florencia Sartirana (ex gerenta de Finanzas de la AFA y actual pareja de Toviggino) a favor de Malte SRL, por montos cercanos al millón de pesos y bajo el concepto genérico de “honorarios”. Sartirana trabajó en la conducción económica de la AFA hasta 2022 y fue considerada una de las personas de mayor confianza del tesorero.
Malte SRL, constituida originalmente en Santiago del Estero en 2016, también aparece ligada societariamente a SOMA SRL a través de Mauro Javier Paz, otro dirigente cercano a Toviggino. Además, según la investigación, la empresa Wicca SAS (vinculada al mismo círculo) le facturó a Malte cifras millonarias por el desarrollo del programa “Malte Federal 2021/2023”.
Pero el alcance de Malte no se limitó al plano administrativo. En 2021, la firma otorgó un préstamo de 10 millones de pesos al Club Atlético Sarmiento de Junín, operación firmada por su socio gerente, Carlos Bruno Seguel, otro nombre que se repite en sociedades relacionadas con el tesorero de la AFA. En paralelo, Malte suscribió en 2022 un convenio confidencial de gerenciamiento con Arsenal de Sarandí, que incluyó la cesión de derechos federativos de los futbolistas Leonel Picco y Joaquín Pombo, además de su participación en litigios nacionales e internacionales del club.
Incluso intervino en un acuerdo transaccional entre Arsenal y Ernesto Duchini FC, por un pago de U$S 150.000, y más tarde el club autorizó a Juan Pablo Beacon (abogado y dirigente del Consejo Federal de la AFA) a actuar en un reclamo ante la FIFA por la transferencia de Alejandro “Papu” Gómez a Sevilla.
El ex presidente de Arsenal, Julio Grondona (h), declaró a Clarín que el vínculo con Malte se limitó a un gerenciamiento breve y que se dio por terminado tras la pandemia, “en buenos términos”.
El expediente es cada vez más amplio
La investigación también menciona gastos turísticos, vuelos chárter, servicios de construcción y movimientos financieros gestionados por empresas vinculadas al mismo entramado. Parte de esas operaciones habrían sido administradas por Beacon, quien además figura relacionado con otras sociedades como Norte Argentino SRL, Studio 23 SRL, SOMA SRL y Wicca SAS.
Mientras la Justicia avanza en la búsqueda de documentación contable y bancaria, el expediente sigue ampliándose con la aparición de nuevas firmas, domicilios compartidos y transferencias cruzadas. Según Clarín, el mosaico societario que rodea a Toviggino muestra un esquema complejo, con empresas radicadas en distintas jurisdicciones, pero con un centro de gravedad que vuelve una y otra vez sobre los mismos nombres y direcciones.