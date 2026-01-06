Escándalo en la AFA: nuevas pruebas vinculan a Pablo Toviggino con la mansión de Pilar y empresas del fútbol

La residencia (que cuenta con helipuerto, caballerizas y una colección de vehículos de lujo) estuvo primero a nombre de Malte SRL y luego pasó a Real Central SRL, una firma actualmente vinculada a Luciano Pantano y su madre, una empleada doméstica jubilada. De acuerdo con la denuncia impulsada por Elisa Carrió, Matías Yofe y Facundo Del Gaiso, ambas sociedades forman parte de una red de empresas relacionadas directa o indirectamente con Toviggino. La competencia por la causa es disputada entre el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky y el magistrado federal de Zárate-Campana, Gabriel González Charvay.