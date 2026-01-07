"Gyrotonic", el método que potencia los músculos y la salud mental que podría reemplazar el Pilates

¿Cómo nace el Gyrotonic?

Creado en la década de 1980 por el bailarín Juliu Horvath, utiliza cinco equipos patentados para mejorar la fuerza y la flexibilidad, y se centra en movimientos circulares y en espiral (como su nombre indica, "gyro" proviene del griego "espiral"). Esta técnica utiliza aparatos similares a los de Pilates, como la Unidad Combinada de Torre de Poleas o la Tabla de Estiramiento con Salto, y adopta el enfoque en la conexión mente-cuerpo y el trabajo respiratorio, por lo que es fácil asumir que esta técnica es simplemente la disciplina de Joseph con otro nombre. Pero esto es un error. Como explican desde Vogue, Horvath nunca había practicado Pilates ni visto el equipo antes de desarrollar su propio esquema, que ideó en la remota isla de Saint Thomas, en el Caribe, mientras se recuperaba de una lesión.