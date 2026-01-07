"Gyrotonic", el método que potencia los músculos y la salud mental que podría reemplazar el Pilates

Si empezaste a notar que en tu ciudad aumentaron los locales donde se imparten clases de Pilates, no es solo una sensación sino un fenómeno generalizado. Esta disciplina experimentó un crecimiento significativo y sostenido a nivel mundial en las últimas décadas, alcanzando atletas y grupos de edad variados. Pero ante la supremacía de una tendencia arrasadora, surge con algo de timidez pero entre grandes referentes, el Método Gyrotonic.
Celebridades como Gwyneth Paltrow y Jennifer Aniston fueron las figuras del Pilates que se transformaron ahora también en las impulsoras de una estrategia poco conocida: el Gyrotonic, un sistema mucho más reciente que la disciplina de Joseph Pilates que comenzó a perfeccionar en 1910.
¿Cómo nace el Gyrotonic?
Creado en la década de 1980 por el bailarín Juliu Horvath, utiliza cinco equipos patentados para mejorar la fuerza y la flexibilidad, y se centra en movimientos circulares y en espiral (como su nombre indica, "gyro" proviene del griego "espiral"). Esta técnica utiliza aparatos similares a los de Pilates, como la Unidad Combinada de Torre de Poleas o la Tabla de Estiramiento con Salto, y adopta el enfoque en la conexión mente-cuerpo y el trabajo respiratorio, por lo que es fácil asumir que esta técnica es simplemente la disciplina de Joseph con otro nombre. Pero esto es un error. Como explican desde Vogue, Horvath nunca había practicado Pilates ni visto el equipo antes de desarrollar su propio esquema, que ideó en la remota isla de Saint Thomas, en el Caribe, mientras se recuperaba de una lesión.
¿En qué se diferencia el método Gyrotonic de Pilates?
“Creo que Joseph y Juliu idearon sus respectivos métodos a través de sus propias experiencias de desplazamiento y lesiones en sus vidas”, explica Karrie Dene, quien enseña ambas modalidades en Triyoga. “En algunos aspectos eso los hace similares, pero no se influyen entre sí. Los flujos de Pilates trabajan en músculos específicos, con repetición de ejercicios para lograr la forma definitiva con enfoque y control. Las ejecuciones son generalmente lineales o bidimensionales”, advierte ella.
“Gyrotonic trabaja en movimientos circulares y en espiral, por lo que los patrones se vuelven multidireccionales y tridimensionales, trabajando a través de rangos de acción más amplios. Los ejercicios se realizan con un flujo continuo de una transición a otra con variaciones en el ritmo, la respiración y la repetición para crear cambios”. Con Horvath continuando desarrollando nuevas rutinas hasta el día de hoy, uno de los beneficios del sistema es que la gama de ejercicios es aparentemente infinita.
¿Cómo es una clase de Gyrotonic?
Como explicaron desde Vogue, las clases de Gyrotonic son pequeñas, a menudo individuales o de dos personas (aunque algunos estudios más grandes pueden ofrecer sesiones grupales, a menudo sin equipo, llamadas Gyrokinesis), así que son fáciles de seguir, y solo se necesita llevar ropa cómoda y quizás unas medias con buen agarre.
La relativa privacidad de las clases también reduce la probabilidad de lesiones. "La torre utiliza varias poleas y pesas que aplican una resistencia constante, lo que elimina cualquier sacudida al principio o al final del ejercicio cuando se producen muchas lesiones", explica Dene. "Las pesas y la resistencia se pueden adaptar a las necesidades y la fuerza de cada persona".
Los beneficios del Gyrotonic van más allá de las calorías
Al igual que Pilates, Gyrotonic es excelente para el bienestar tanto mental como físico. "Gyrotonic se centra en los músculos, la fascia, el sistema esquelético, el sistema nervioso y la energía", detalla Dene. "Esto proporciona una sensación más holística, ya que el cuerpo físico se entrelaza con el emocional y mental". Puren coincide: "La gente suele sentirse más tranquila, con la mente más clara e incluso con más confianza", afirma. "Sobre todo quienes desempeñan sus tareas en la ciudad y tienen un empleo estresante. Puedo ver cómo la ansiedad desaparece. Por eso algunos la llaman 'meditación de movimiento'".
Gyrotonic se describe a menudo como un "masaje de adentro hacia afuera". No quema muchas calorías, pero no es por eso que la gente lo usa: caminar más erguido, ser más consciente de la posición del cuello frente a la computadora e incorporar los estiramientos en la vida diaria son las maneras en que el Gyrotonic se adapta a la rutina, potenciando nuestra manera de afrontar el mundo.