Una provincia argentina inauguró una de las piletas más grandes de Sudamérica

En el sur de Santa Fe hay un pueblo que se vuelve el protagonista del verano en la provincia. Ese es Teodelina, una ciudad de unos 100.000 habitantes que para esta temporada 2026 renovó una de sus atracciones más destacadas de la comuna. El histórico balneario El Edén reabrió sus puertas tras concretar una profunda obra de puesta en valor que reintroduce un espacio clave para el turismo y la identidad local.