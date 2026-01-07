Una provincia argentina inauguró una de las piletas más grandes de Sudamérica

Puede que algunos accidentes naturales se queden chicos con las obras de ingeniería creadas para mitigar los calores del verano argentino. La piscina del balneario El Edén no tiene nada que envidiarle a un lago promedio, con magnitudes que parecen irreales. Con 158 metros de largo y 50 de ancho, es considerada la pileta municipal más grande del país y una de las más importantes en Sudamérica.
En el sur de Santa Fe hay un pueblo que se vuelve el protagonista del verano en la provincia. Ese es Teodelina, una ciudad de unos 100.000 habitantes que para esta temporada 2026 renovó una de sus atracciones más destacadas de la comuna. El histórico balneario El Edén reabrió sus puertas tras concretar una profunda obra de puesta en valor que reintroduce un espacio clave para el turismo y la identidad local.
La pielta más grande del país, renovada
El predio inauguró formalmente su temporada de verano este domingo con el estreno de su renovada pileta municipal. El proyecto financiado por el Gobierno de la provincia fue ejecutado “desde cero”, según explicaron desde el diario El Litoral, sobre una antigua estructura que data del siglo pasado.
Las nuevas instalaciones cuentan con uno de los natatorios más convocantes de Sudamérica, según señalaron en el medio citado, equipado con tecnología de punta que permite, por ejemplo, un sistema de desagüe rápido sin necesidad de corriente eléctrica. Además cuenta con muchas estaciones de entretenimiento y un parque acuático.
El balneario se inauguró por primera vez en 1958 y, a lo largo de las décadas, había sido objeto de arreglos y mejoras menores. No obstante, esta intervención marca un hecho histórico: es la primera remodelación integral de gran magnitud, que permitió no solo restaurar el predio, sino también renovar sus instalaciones y ampliar la propuesta recreativa para vecinos y visitantes.
¿Cómo funciona la pileta más grande del país?
El Edén se distingue por ser la pileta municipal más grande del país y entre las más detsacadas en Sudamérica, con dimensiones de 158 metros de largo por 50 de ancho. Se trata de un natatorio de recurso hídrico salado, proveniente de las napas vinculadas al Río Salado, emplazado en un entorno natural privilegiado, junto a la laguna El Chañar, el principal espejo de agua de Teodelina.
Además, el balneario cuenta con camping, parrilleros, canchas deportivas, escenario, duchas, dormis, puestos materos y foodtrucks, consolidándose como un espacio de encuentro recreativo, social y turístico para toda la región. La reinauguración se dio en un año clave para la localidad: durante el 2025, no sólo Teodelina fue declarada ciudad, sino que también celebró 180 años de su fundación.
¿Cómo llegar a El Edén?
Teodelina está ubicada en la intersección de las rutas 94, que conecta con la ruta 8 y la 65, deriva en Junín sobre la ruta nacional 7. Es la última localidad santafesina e incluso la laguna la comparte con la provincia de Buenos Aires. El balneario se halla ubicado a pocas cuadras del radio céntrico, por Avenida Romagnoni.