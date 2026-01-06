La frase de Max Verstappen que sorprendió a Franco Colapinto y reflejó la pasión argentina en la Fórmula 1

La escena ocurrió en una charla casual dentro del paddock. Pero lo que escuchó Franco Colapinto de boca de Max Verstappen terminó diciendo mucho más que cualquier análisis técnico. Fue una frase que resumió el fenómeno de la presencia constante del público argentino en cada rincón del calendario de Fórmula 1.
“Es increíble, están en todos los circuitos. ¡En todos!”, le dijo el multicampeón al piloto bonaerense, según relató Colapinto en una entrevista con la revista Rolling Stone. La sorpresa de Verstappen no tuvo que ver con los resultados ni con el rendimiento del auto, sino con algo que atraviesa a Colapinto desde que llegó a la máxima categoría: el acompañamiento incondicional de los hinchas.
El piloto de 22 años, recientemente confirmado como titular de Alpine para la temporada 2026, explicó que ese respaldo no pasa desapercibido puertas adentro del “circo” de la F1. “Los pilotos europeos no pueden creer todo el apoyo que tengo”, contó. Y detalló cómo las banderas argentinas se repiten fecha tras fecha, desde Singapur hasta Brasil, Bakú, Italia y hasta Qatar, generando asombro entre colegas y equipos.
Más allá del impacto mediático, Colapinto también se detuvo en el costado humano de su desembarco definitivo en la elite del automovilismo. Reconoció que la Fórmula 1 es un mundo para el que nadie te prepara del todo. “La exposición es total y nadie te enseña a manejar eso”, reflexionó, al recordar el proceso de adaptación a una categoría donde cada gesto se amplifica.
En ese recorrido, el piloto volvió sobre los sacrificios de su carrera desde muy joven. Vivir solo, lejos de su familia y de su país, fue parte del camino. “Extrañás, sufrís, pero te vas preparando para lo que viene”, resumió, marcando el contraste entre esos años silenciosos y el presente, atravesado por una popularidad que creció de manera vertiginosa.
Hoy, esa combinación entre talento y proyección dio lugar a lo que muchos ya llaman “Colapinto-manía”. Sponsors, marcas y fanáticos lo buscan dentro y fuera de los circuitos, mientras él se enfoca en afrontar su primera temporada completa en la Fórmula 1 desde la largada inicial.
La frase de Verstappen funciona casi como una postal. Habla de cómo un piloto argentino logró que un país entero vuelva a sentirse parte del paddock. Y cómo, incluso para una figura acostumbrada a ganar, esa marea albiceleste resulta imposible de ignorar.