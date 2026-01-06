La frase de Max Verstappen que sorprendió a Franco Colapinto y reflejó la pasión argentina en la Fórmula 1

“Es increíble, están en todos los circuitos. ¡En todos!”, le dijo el multicampeón al piloto bonaerense, según relató Colapinto en una entrevista con la revista Rolling Stone. La sorpresa de Verstappen no tuvo que ver con los resultados ni con el rendimiento del auto, sino con algo que atraviesa a Colapinto desde que llegó a la máxima categoría: el acompañamiento incondicional de los hinchas.