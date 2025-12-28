Mundial de Ajedrez Rápido: Faustino Oro tuvo un buen cierre y logró un nuevo récord

En el Mundial de Rápidas y Blitz de ajedrez realizado en Catar, Faustino Oro —apodado el “Messi” del ajedrez— confirmó su progreso y mejoró en 16 posiciones su desempeño de 2024, cuando había sido 93°. El niño argentino terminó con 7 puntos, producto de cuatro partidas ganadas, seis empatadas y solo tres perdidas, lo que le sirvió para terminar en el puesto 77 entre 247 jugadores. En esos 13 duelos jugó frente a cuatro de los mejores 15 ajedrecistas de la actualidad.