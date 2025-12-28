Mundial de Ajedrez Rápido: Faustino Oro tuvo un buen cierre y logró un nuevo récord

En el Mundial de Rápidas y Blitz de ajedrez realizado en Catar, Faustino Oro —apodado el “Messi” del ajedrez— confirmó su progreso y mejoró en 16 posiciones su desempeño de 2024, cuando había sido 93°. El niño argentino terminó con 7 puntos, producto de cuatro partidas ganadas, seis empatadas y solo tres perdidas, lo que le sirvió para terminar en el puesto 77 entre 247 jugadores. En esos 13 duelos jugó frente a cuatro de los mejores 15 ajedrecistas de la actualidad.
El pequeño genio además llegó a los 2512 puntos de Elo (índice que mide la capacidad de cada jugador), y se convirtió en el más joven de la historia en superar los 2500 puntos en las tres categorías: clásica (2503), rápida (2512) y blitz (2503).
En la rama femenina, Candela Francisco también representó al país de gran manera. La joven de 19 años finalizó en el puesto 41, entre 141 participantes. Terminó con 6,5 unidades, tras obtener seis victorias, un empate y cuatro derrotas.
La leyenda Carlsen, otra vez campeón
En el torneo Abierto, el noruego Magnus Carlsen demostró una vez más por qué es considerado por muchos como el mejor ajedrecista de la historia. Tuvo un domingo brillante, cosechó 10,5 puntos en total y celebró su sexto título en la modalidad rápida. En el certamen de mujeres, la ganadora fue la rusa Aleksandra Goryachkina, con 8,5 unidades.
Comienza otra historia
Tras el cierre de las Rápidas, llegó el turno del campeonato de Blitz. Las partidas ultrarrápidas (tres minutos de tiempo para cada jugador, con dos segundos extra por turno) comenzarán mañana lunes, y ambos argentinos intentarán replicar o mejorar sus resultados.
En la primera jornada se jugarán 13 rondas del abierto y diez del femenino, mientras que el martes habrá seis y cinco respectivamente. Luego, los cuatro mejores de cada tabla de posiciones dirimirán los títulos en duelos eliminatorios de semifinales y final.