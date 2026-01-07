Luis Advíncula rescindió su contrato con Boca y ya definió su nuevo destino

El defensor llegó a Boca en julio de 2021 y, con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los referentes del plantel. Disputó 169 partidos oficiales, marcó seis goles y conquistó cuatro títulos. Su imagen quedó especialmente asociada a la Copa Libertadores 2023, torneo en el que fue fundamental para el equipo finalista. En aquella edición, incluso actuó en tramos como extremo y convirtió tantos decisivos, entre ellos el gol del empate parcial en la final ante Fluminense en el Maracaná.