Luis Advíncula rescindió su contrato con Boca y ya definió su nuevo destino

La etapa de Luis Advíncula en Boca Juniors llegó a su final de manera inesperada. En las próximas horas, el lateral derecho formalizará la rescisión de su contrato, pese a que el vínculo se extendía hasta diciembre de 2026, y todo indica que continuará su carrera en Alianza Lima, en el fútbol peruano.
Si bien la posibilidad de una salida venía siendo analizada desde fines del año pasado, la concreción sorprendió por la forma y el momento. Advíncula, de 35 años, comunicó su decisión a la dirigencia "xeneize" y ambas partes alcanzaron un acuerdo para cerrar la desvinculación en buenos términos. Recién después de ese paso formal, el club hará el anuncio oficial.
El defensor llegó a Boca en julio de 2021 y, con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los referentes del plantel. Disputó 169 partidos oficiales, marcó seis goles y conquistó cuatro títulos. Su imagen quedó especialmente asociada a la Copa Libertadores 2023, torneo en el que fue fundamental para el equipo finalista. En aquella edición, incluso actuó en tramos como extremo y convirtió tantos decisivos, entre ellos el gol del empate parcial en la final ante Fluminense en el Maracaná.
En el último año, sin embargo, su protagonismo fue en descenso. El nivel mostrado en 2025 estuvo lejos de su mejor versión y terminó perdiendo la titularidad en el lateral derecho, puesto que pasó a ocupar Juan Barinaga. Ese contexto deportivo, sumado a una cuestión personal y al deseo de regresar a su país, fue inclinando la balanza hacia una salida anticipada.
Desde el entorno del jugador trascendió que el aspecto económico dejó de ser un impedimento. En negociaciones anteriores existía una diferencia importante entre lo que podía ofrecer Boca y las propuestas desde Perú, pero en esta oportunidad esa brecha se achicó y permitió avanzar en el acuerdo con Alianza Lima.
La rescisión también reconfigura el panorama en el plantel. Con Barinaga afianzado, Lucas Blondel, que estaba cerca de salir a préstamo, ahora se perfila para quedarse y competir por un lugar. Más atrás aparece Dylan Gorosito, habitual integrante de la Selección argentina Sub-20.
Así, se cierra un ciclo de cuatro años y medio para Advíncula en Boca, marcado por altibajos deportivos, momentos de alto nivel y una despedida acordada que deja números importantes y recuerdos imborrables para el hincha de Brandsen 805.