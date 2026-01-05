Alarma y planificación en Boca: el plan especial de Úbeda para recuperar la mejor versión de Cavani

La imagen en el Boca se repite y enciende las alarmas de los hinchas más ansiosos, aunque puertas adentro transmite tranquilidad y planificación. Mientras el plantel de Claudio Úbeda intensifica los trabajos físicos y con pelota de cara al inicio de la temporada 2026, Edinson Cavani se mueve en soledad. El referente "xeneize", de 38 años, realiza pasadas, trota alrededor de la cancha y esquiva conos bajo la atenta mirada de un preparador físico, lejos del roce y la intensidad de los reducidos que protagonizan sus compañeros.