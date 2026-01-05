Secciones
Alarma y planificación en Boca: el plan especial de Úbeda para recuperar la mejor versión de Cavani

El delantero de 38 años realiza trabajos específicos y no participará de los amistosos de verano. Tras un 2025 marcado por las molestias físicas, el cuerpo técnico prioriza su puesta a punto para el gran objetivo: la Copa Libertadores.

ENTRE ALGODONES. Cavani se entrena separado del grupo, con el objetivo de fortalecerse físicamente y prevenir lesiones de cara a la Copa Libertadores 2026. ENTRE ALGODONES. Cavani se entrena separado del grupo, con el objetivo de fortalecerse físicamente y prevenir lesiones de cara a la Copa Libertadores 2026.
Hace 2 Hs

La imagen en el Boca se repite y enciende las alarmas de los hinchas más ansiosos, aunque puertas adentro transmite tranquilidad y planificación. Mientras el plantel de Claudio Úbeda intensifica los trabajos físicos y con pelota de cara al inicio de la temporada 2026, Edinson Cavani se mueve en soledad. El referente "xeneize", de 38 años, realiza pasadas, trota alrededor de la cancha y esquiva conos bajo la atenta mirada de un preparador físico, lejos del roce y la intensidad de los reducidos que protagonizan sus compañeros.

La ausencia del "Matador" en los trabajos grupales no obedece a una nueva lesión, sino a una decisión estratégica: cuidados intensivos. El cuerpo médico y técnico ha decidido "blindar" a su estrella. Si bien Cavani no presenta una dolencia aguda, arrastra molestias musculares crónicas desde el final de 2025 que obligan a ser extremadamente cautelosos.

El fantasma de las lesiones pasadas.

El antecedente inmediato justifica la prudencia. El cierre del año pasado fue traumático para el uruguayo: cuando parecía recuperado de una lesión en la espalda (incluso había sumado minutos y gol ante Tigre), volvió a sentir el rigor físico en el momento menos oportuno. Durante la entrada en calor de la semifinal ante Racing, una molestia lumbar lo dejó fuera del banco de suplentes, una imagen que Úbeda no quiere volver a ver.

"Apurarlo sería un error", confían desde Ezeiza. Por eso, el plan es llevarlo paso a paso. Cavani no participará de los amistosos de verano previstos ante Millonarios en la Bombonera y Nacional de Montevideo en San Nicolás. Su pretemporada es distinta, enfocada en el fortalecimiento y la puesta a punto aeróbica sin impacto de choque.

La obsesión por la séptima

El sacrificio de entrenar apartado tiene un solo combustible: la Copa Libertadores. El propio Cavani lo dejó claro durante sus vacaciones en Uruguay: "Ilusiones, las mejores. Vamos a jugar la Libertadores, que es el objetivo primario. Me siento con la fuerza de poder levantar la Séptima".

En un 2026 que será exigente, Boca necesita a su goleador pleno, no a medias. Por eso, mientras el resto corre y juega, Cavani se prepara en silencio, con la paciencia de quien sabe que su batalla principal no está en los amistosos de enero, sino en las noches de Copa que vendrán.

Temas Club Atlético Boca JuniorsEdinson Cavani
