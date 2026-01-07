Delcy Rodríguez reorganiza la cúpula de seguridad: nombra a un nuevo jefe de la Guardia Presidencial y de inteligencia militar

La trayectoria del flamante funcionario incluye dos períodos al frente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), entre 2014 y 2018 y luego desde abril de 2019 hasta octubre de 2024. Además, se desempeñó como ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz entre 2015 y 2016. Tras su salida temporal del ámbito de inteligencia, ocupó cargos gerenciales en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) durante el último trimestre de 2024 y a lo largo de 2025, antes de reincorporarse al sector militar en enero de 2026.