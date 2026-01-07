Delcy Rodríguez reorganiza la cúpula de seguridad: nombra a un nuevo jefe de la Guardia Presidencial y de inteligencia militar

En medio de una profunda crisis política e institucional, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dispuso una reestructuración clave en el aparato de seguridad del Estado tras la captura del ex presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores durante la operación militar ejecutada por Estados Unidos el pasado fin de semana.
Según informó el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, a través de un mensaje difundido en Telegram, Rodríguez designó al General en Jefe Gustavo González López como nuevo comandante de la Guardia de Honor Presidencial y director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
González López asumirá la jefatura de la Guardia de Honor Presidencial en reemplazo del mayor general Javier Marcano Tábata, quien hasta ahora también conducía la Milicia Bolivariana, cargo que dejó tras los cambios introducidos por la presidencia encargada luego de la detención de Maduro. En tanto, en la DGCIM sustituirá al mayor general Iván Rafael Hernández Dala, una figura central de la inteligencia militar y estrecho colaborador de Maduro en los últimos años.
De acuerdo con Ñáñez, “estas designaciones forman parte de la dinámica de fortalecimiento y continuidad institucional, orientada a garantizar la paz, la seguridad del pueblo y la plena vigencia de la Constitución de la República”.
Durante el anuncio oficial, Delcy Rodríguez destacó la figura del nuevo jefe de seguridad al expresar su reconocimiento por “la entrega y lealtad demostrados durante el ejercicio de sus funciones”, y ratificó su confianza en la “trayectoria y vocación de servicio” de González López, un militar con décadas de actuación en áreas sensibles del aparato de inteligencia y seguridad venezolano.
La trayectoria del flamante funcionario incluye dos períodos al frente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), entre 2014 y 2018 y luego desde abril de 2019 hasta octubre de 2024. Además, se desempeñó como ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz entre 2015 y 2016. Tras su salida temporal del ámbito de inteligencia, ocupó cargos gerenciales en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) durante el último trimestre de 2024 y a lo largo de 2025, antes de reincorporarse al sector militar en enero de 2026.
Desde 2015, González López integra -al igual que numerosos funcionarios y militares del chavismo- la lista de sancionados por el gobierno de Estados Unidos, acusado de presuntas violaciones a los derechos humanos durante su gestión en organismos de inteligencia. Ese mismo año, la Unión Europea también lo incluyó en su lista negra, al considerar que contribuyó a la ruptura del orden constitucional por su rol en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente.
Dentro del oficialismo, su nombre está estrechamente vinculado al círculo cercano de Diosdado Cabello, una de las figuras más influyentes del chavismo, quien incluso fue señalado por el presidente estadounidense Donald Trump como posible objetivo dentro del país ante un eventual nuevo ataque.