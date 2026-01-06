Donald Trump anunció que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a EEUU

Trump, por su parte, ya había adelantado durante el fin de semana que mantuvo conversaciones con el sector energético incluso antes de la detención de Maduro. En esa línea, la vocera presidencial subrayó el interés empresarial en el país caribeño. “Todas nuestras compañías petroleras están listas y dispuestas a hacer grandes inversiones en Venezuela que reconstruirán su infraestructura petrolera, que fue destruida por el régimen ilegítimo de Maduro", remarcó Taylor Rogers, vocera de la Casa Blanca.