Donald Trump anunció que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, los cuales serán comercializados a valor de mercado y administrados bajo supervisión directa de la Casa Blanca.
En su cuenta de Truth Social, el mandatario republicano afirmó: “Me complace anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos. Este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como presidente, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”.
“He solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. Se transportará en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos”, aclaró.
Este martes, los precios internacionales del petróleo cerraron en baja luego de una jornada marcada por la volatilidad, mientras los operadores analizaban la viabilidad de explotar las vastas reservas de crudo venezolanas. El barril de Brent del mar del Norte, con entrega en marzo, retrocedió un 1,72% y se ubicó en 60,70 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), con vencimiento en febrero, cayó un 2,04% hasta los 57,13 dólares.
En paralelo, la Casa Blanca convocó a ejecutivos de las principales compañías petroleras para debatir la situación en Venezuela. El encuentro, previsto para finales de esta semana, es considerado estratégico para las aspiraciones de Washington de facilitar el regreso de las grandes petroleras estadounidenses al país sudamericano, luego de que el chavismo asumiera el control de las operaciones hace dos décadas.
Trump, por su parte, ya había adelantado durante el fin de semana que mantuvo conversaciones con el sector energético incluso antes de la detención de Maduro. En esa línea, la vocera presidencial subrayó el interés empresarial en el país caribeño. “Todas nuestras compañías petroleras están listas y dispuestas a hacer grandes inversiones en Venezuela que reconstruirán su infraestructura petrolera, que fue destruida por el régimen ilegítimo de Maduro", remarcó Taylor Rogers, vocera de la Casa Blanca.