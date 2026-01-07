Balearon a una adolescente de 15 años en Paraná mientras tomaba mate con sus vecinos

La ciudad de Paraná atraviesa horas de profunda angustia e indignación tras el ataque que dejó en estado crítico a Katherine Alva, una adolescente de 15 años que recibió un disparo en la cabeza cuando se encontraba tomando mate en la casa de unos vecinos. Por el hecho, la Policía detuvo a dos jóvenes de 16 años, uno de los cuales registra antecedentes por un homicidio cometido en mayo de 2025.
El episodio ocurrió el lunes cerca de la medianoche en una vivienda ubicada sobre calle República de Siria, casi Segundo Sombra. De acuerdo con los testimonios recabados, los atacantes se desplazaban en una moto y efectuaron entre ocho y 10 disparos. Uno de los proyectiles rebotó en una pared e impactó en la cabeza de Katherine, justo debajo de la oreja.
“Ella no estaba en la pelea. Estaba tomando mates en la casa de unos amigos, en la vivienda vecina, y fue víctima también”, expresó Lorena, suegra de la adolescente, en diálogo con el medio local Elonce.
La principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a un ataque por venganza. Según la pesquisa, los agresores habrían ido a buscar al hermano de una joven de 16 años que vive en la zona, y Katherine quedó atrapada en la línea de fuego como víctima colateral. Incluso, se investiga si el ataque ya había sido anticipado a través de publicaciones en redes sociales.
Tras el hecho, Katherine fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín, donde permanece internada con pronóstico reservado. El último parte médico indicó que los profesionales no pudieron extraer el proyectil debido a la inflamación cerebral que presenta la paciente.
La conmoción derivó este martes en una movilización para exigir justicia, que se desarrolló en un clima de extrema tensión. La protesta terminó con incidentes y disparos de balas de goma frente a la División Minoridad de la Policía de Entre Ríos, donde se encuentran alojados los adolescentes acusados.
La bronca de familiares y allegados se profundizó al conocerse que uno de los detenidos ya había estado involucrado en un homicidio ocurrido en 2025, aunque se encontraba en libertad por tratarse de un menor de edad. “Son menores y los largan”, reclamaron con indignación los familiares de la víctima.
Una amiga de Katherine denunció además que los agresores “son encubiertos por sus madres” y sostuvo que “si manejan armas, deben pagar como mayores”. En el mismo sentido, allegados a la familia afirmaron que los acusados estarían vinculados al narcotráfico. “Khaty tiene 15 años y está peleando por su vida por culpa de esta lacra que sigue suelta”, expresaron.
La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes, conducida por Sonia Vives, que dispuso la detención de los dos menores de 16 años como presuntos autores del ataque. Mientras tanto, el pedido de justicia sigue creciendo en Paraná, en medio del dolor y la incertidumbre por la evolución de la adolescente herida.