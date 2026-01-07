Balearon a una adolescente de 15 años en Paraná mientras tomaba mate con sus vecinos

La ciudad de Paraná atraviesa horas de profunda angustia e indignación tras el ataque que dejó en estado crítico a Katherine Alva, una adolescente de 15 años que recibió un disparo en la cabeza cuando se encontraba tomando mate en la casa de unos vecinos. Por el hecho, la Policía detuvo a dos jóvenes de 16 años, uno de los cuales registra antecedentes por un homicidio cometido en mayo de 2025.