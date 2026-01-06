Alerta por calor extremo y tormentas en siete provincias: recomiendan extremar cuidados ante condiciones “muy peligrosas”

Las altas temperaturas hacen más propicias las condiciones para la ocurrencia de fenómenos climáticos adversos. Este martes, mientras el termómetro se eleva en algunas provincias, las tormentas se instalan con un vigor suficiente para poner en riesgo los bienes materiales e interrumpir las actividades cotidianas. En la jornada de hoy, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomendó contar con un plan de contingencia.
El SMN advirtió, a partir de su Sistema de Alerta Temprana (SAT), que este martes siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla por tormentas severas. Las fuertes lluvias, las ráfagas y la intensa actividad eléctrica llegarían por la tarde y la noche de hoy. Además, otras dos localidades del sur se encuentran bajo amenaza por temperaturas extremas, en este caso el calor agobiante.
Alertas por tormentas en el Centro y el Cuyo
De acuerdo con el SMN, las provincias afectadas por las tormentas de gran intensidad pertenecen en su mayoría a la región Centro y a Cuyo. Gran parte de Córdoba, el sur de Santa Fe, el noreste de Buenos Aires, el norte de La Pampa, todo San Luis, el sur de La Rioja y el noroeste de Mendoza se enfrentarán a tormentas de nivel amarillo.
El aviso del SMN señala que el “área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que pueden ser superados en forma puntual”. En algunas localidades como San Luis y Mendoza, se esperan valores entre 20 y 50 mm.
Alerta naranja y amarilla por calor extremo
Mientras que en el sur, las temperaturas anómalas marcarán la jornada. La parte más austral de Neuquén, Río Negro y el oeste de Chubut se encuentran bajo aviso por calor extremo. En las dos primeras rige la alerta naranja con un termómetro que marca valores muy peligrosos, sobre todo para los grupos de riesgo. En la última rige el aviso nivel amarillo que, según el SMN, tiene un efecto leve a moderado en la salud, siendo peligroso sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años o con enfermedades crónicas.
Ante los fenómenos adversos, el SMN brindó algunas recomendaciones:
Alerta por tormentas
1. Evitá salir.
2. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
3. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
4. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
5. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
6. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Alerta por calor extremo
- Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
- Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
- Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
- Ingerí frutas y verduras.
- Reducí la actividad física.
- Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero y anteojos oscuros.
- Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.
Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:
- Solicitar de inmediato asistencia médica.
- Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.