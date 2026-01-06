Alerta por calor extremo y tormentas en siete provincias: recomiendan extremar cuidados ante condiciones “muy peligrosas”

Alerta naranja y amarilla por calor extremo

Mientras que en el sur, las temperaturas anómalas marcarán la jornada. La parte más austral de Neuquén, Río Negro y el oeste de Chubut se encuentran bajo aviso por calor extremo. En las dos primeras rige la alerta naranja con un termómetro que marca valores muy peligrosos, sobre todo para los grupos de riesgo. En la última rige el aviso nivel amarillo que, según el SMN, tiene un efecto leve a moderado en la salud, siendo peligroso sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años o con enfermedades crónicas.