La importancia de respetar el Derecho Internacional

El mundo quedó en shock el sábado, cuando las fuerzas militares estadounidenses penetraron en territorio venezolano para capturar al ex presidente Nicolás Maduro y a su esposa. Pasan los días y el asombro persiste, mientras las piezas parecen reacomodarse y algunas señales apuntan a una necesaria distensión. Que tras asumir como mandataria interina Delcy Rodríguez haya hablado de cooperación con Donald Trump lo dice todo en ese sentido. Es tiempo entonces de analizar qué sucederá, de aquí en más, con una serie de conceptos que estaban llamados a regir la comunidad global: el respeto por los principios básicos del Derecho Internacional, la no injerencia en asuntos internos de Estados soberanos y, sobre todo, la necesidad de extremar las vías diplomáticas como único camino legítimo para la resolución de conflictos, aun en los contextos más graves. Nada de esto se tuvo en cuenta; Estados Unidos actuó unilateralmente y las consecuencias están a la vista.