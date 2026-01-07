Secciones
El escenario de la política nacional, en tres noticias
El escenario de la política nacional, en tres noticias
Hace 4 Hs

El mensaje de Cristina, tras el alta

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó un comentario en sus redes sociales luego de haber recibido el alta médica. Desde el departamento donde permanece detenida por la condena en la causa “Vialidad”, la referente del PJ agradeció a los profesionales que la asistieron, y también a los militantes. “Hace ya algunos días que estoy nuevamente en San José 1111 (del barrio porteño de Constitución)”. CFK destacó “a todo el cuerpo médico, a las enfermeras y a todo el personal del Sanatorio Otamendi”, con una mención explícita al trato recibido durante la cirugía y la recuperación. “También quiero agradecer a todos los argentinos y argentinas que me hicieron llegar su cariño y su acompañamiento durante la internación”, expresó. Cristina recibió el alta médica el sábado, luego de permanecer internada por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio, informó el Sanatorio Otamendi.

La CGT, atenta a la reforma laboral

Pese al receso de verano, la mesa chica de la Confederación General del Trabajo (CGT) apuesta por los vínculos con gobernadores y legisladores nacionales para tratar de frenar algunos puntos clave de la reforma laboral que promueve el presidente Javier Milei en el Congreso. Si bien el debate del proyecto está previsto para febrero, la central obrera tiene previsto intensificar este mes las tratativas, con el foco puesto en el financiamiento sindical y otros aspectos de relevancia de la propuesta. “Van a tener muchos líos. Esta reforma tiene violaciones a conceptos de carácter constitucional y a la vuelta de la esquina se van a chocar contra otra pared de nuevo”, expresó Jorge Sola, integrante del triunvirato de conducción de la central obrera.

SIDE: la oposición espera el debate

Distintos bloques de la oposición insistieron con sus críticas al DNU 941/2025, que establece cambios en la estructura de la SIDE. Ahora, los espacios que rivalizan con el gobierno de Javier Milei aguardan el inicio del debate parlamentario. Diputados del interbloque Unidos presentaron un amparo contra el DNU y pidieron que “se declare la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable”. Además, senadores del bloque Justicialista que lidera José Mayans rechazaron la implementación de la medida para cambiar la norma de Inteligencia, ya que considera que no existe necesidad ni urgencia para su dictado.

