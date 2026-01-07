El escenario de la política nacional, en tres noticias

El mensaje de Cristina, tras el alta

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó un comentario en sus redes sociales luego de haber recibido el alta médica. Desde el departamento donde permanece detenida por la condena en la causa “Vialidad”, la referente del PJ agradeció a los profesionales que la asistieron, y también a los militantes. “Hace ya algunos días que estoy nuevamente en San José 1111 (del barrio porteño de Constitución)”. CFK destacó “a todo el cuerpo médico, a las enfermeras y a todo el personal del Sanatorio Otamendi”, con una mención explícita al trato recibido durante la cirugía y la recuperación. “También quiero agradecer a todos los argentinos y argentinas que me hicieron llegar su cariño y su acompañamiento durante la internación”, expresó. Cristina recibió el alta médica el sábado, luego de permanecer internada por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio, informó el Sanatorio Otamendi.