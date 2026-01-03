El régimen venezolano dijo desconocer el paradero de Maduro y pidió a Estados Unidos una “prueba de vida”

Tras los bombardeos denunciados sobre Caracas y otras ciudades del país, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que el régimen desconoce el paradero de Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, y exigió a Estados Unidos una “prueba de vida” del mandatario.
“Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores”, afirmó Rodríguez en una declaración pública difundida por los canales oficiales del régimen.
La funcionaria condenó lo que calificó como una agresión militar contra Venezuela y sostuvo que los ataques dejaron víctimas fatales entre militares y civiles. “Exigimos el respeto al derecho internacional. Condenamos esta forma brutal, salvaje, de agresión contra nuestro pueblo, que se ha cobrado la vida de funcionarios y militares que se convierten en mártires de nuestra patria, y también la de inocentes venezolanos civiles, tanto en la ciudad capital como en otros estados”, expresó.
Rodríguez afirmó además que, antes de perderse el contacto con él, Maduro había dado instrucciones de movilizar a la población. “Lo primero que le dijo el presidente Maduro al pueblo de Venezuela fue ‘pueblo a la calle’, activado en milicia, activados todos los planes”, remarcó.
En su mensaje, la vicepresidenta hizo hincapié en los ataques registrados en la capital. “La capital Caracas fue atacada. La ciudad que vio nacer al libertador de la patria grande ha sido vulnerada, atacada y agredida”, sostuvo.
Alerta de Estados Unidos a sus ciudadanos
En paralelo, el gobierno de Estados Unidos instó a sus ciudadanos que se encuentran en Venezuela a “refugiarse” y “salir tan pronto como sea seguro”, ante el agravamiento de la situación de seguridad tras los bombardeos reportados.
La advertencia fue difundida este sábado por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, que gestiona los asuntos consulares vinculados con Venezuela. En el comunicado, la sede diplomática alertó sobre la “extrema peligrosidad” de permanecer en territorio venezolano e instó a los ciudadanos estadounidenses a resguardarse de inmediato y a inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros (STEP), para recibir actualizaciones de seguridad en tiempo real.
El Departamento de Estado ratificó además que Venezuela se mantiene en el nivel 4 de alerta de viaje, la categoría más alta. Según el documento oficial, los riesgos incluyen detenciones injustas y torturas, terrorismo y secuestros, aplicación arbitraria de las leyes locales, disturbios civiles, delincuencia organizada y un sistema de salud deficiente.
La recomendación del gobierno estadounidense fue categórica: abandonar el país de inmediato. Asimismo, ante la escalada de violencia, la embajada difundió una serie de pautas de seguridad, entre las que subrayó que no se debe viajar a Venezuela bajo ninguna circunstancia.