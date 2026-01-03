El régimen venezolano dijo desconocer el paradero de Maduro y pidió a Estados Unidos una “prueba de vida”

La funcionaria condenó lo que calificó como una agresión militar contra Venezuela y sostuvo que los ataques dejaron víctimas fatales entre militares y civiles. “Exigimos el respeto al derecho internacional. Condenamos esta forma brutal, salvaje, de agresión contra nuestro pueblo, que se ha cobrado la vida de funcionarios y militares que se convierten en mártires de nuestra patria, y también la de inocentes venezolanos civiles, tanto en la ciudad capital como en otros estados”, expresó.