Cloud Dancer: el blanco que define una nueva era de wellness y lifestyle

Este blanco refleja un deseo colectivo de menos ruido, más claridad. El auge del wellness, del autocuidado y del consumo más consciente encuentra en Cloud Dancer un símbolo perfecto. Lee Eiseman, director ejecutivo de Pantone, profundizó esa idea al señalar que este tono ejerce “una influencia calmante en una sociedad que está redescubriendo el valor de la quietud y la reflexión. Es un tono sofisticado que llega como un soplo de aire fresco y está impregnado de una sensación de serenidad”.