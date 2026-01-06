Atlético Tucumán y San Martín ya tienen fecha para su debut en la Copa Argentina 2026

En ese marco, Atlético Tucumán debutará el miércoles 25 de marzo frente a Sportivo Barracas, en horario y estadio aún a confirmar. El “Decano”, que buscará avanzar en el certamen para fortalecer su temporada, enfrentará a un rival del ascenso en un duelo que históricamente suele presentar sorpresas y desgaste. La dirigencia y el cuerpo técnico siguen de cerca la organización, a la espera de la confirmación definitiva del escenario.