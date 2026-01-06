Secciones
LA GACETA
DeportesSan Martín de Tucumán

Atlético Tucumán y San Martín ya tienen fecha para su debut en la Copa Argentina 2026

El “Decano” jugará ante Sportivo Barracas el 25 de marzo, mientras que el “Santo” se medirá con Estudiantes de Río Cuarto el 7 de abril. Los detalles.

TODOS LOS PARTIDOS. El cuadro con los 64 juegos que tendrá la edición 2026 de la Copa Argentina. TODOS LOS PARTIDOS. El cuadro con los 64 juegos que tendrá la edición 2026 de la Copa Argentina.
Hace 1 Hs

La organización de la Copa Argentina 2026 oficializó el cronograma de partidos para la fase inicial, y los dos grandes de la provincia ya saben cuándo saldrán a la cancha. Con la llave completa definida desde diciembre, este martes se confirmaron días, horarios tentativos y sedes para los cruces que marcarán el regreso de la competencia federal más importante del país.

En ese marco, Atlético Tucumán debutará el miércoles 25 de marzo frente a Sportivo Barracas, en horario y estadio aún a confirmar. El “Decano”, que buscará avanzar en el certamen para fortalecer su temporada, enfrentará a un rival del ascenso en un duelo que históricamente suele presentar sorpresas y desgaste. La dirigencia y el cuerpo técnico siguen de cerca la organización, a la espera de la confirmación definitiva del escenario.

Por su parte, San Martín hará su presentación el martes 7 de abril, cuando se mida ante Estudiantes de Río Cuarto, también con televisación asegurada y sede a confirmar. Para el “Santo”, el torneo aparece como una oportunidad clave para sumar rodaje, competir ante rivales de jerarquía y revalidar su peso a nivel nacional, en paralelo al objetivo principal de la temporada.

Un certamen que vuelve a reunir a todo el país

Además de tucumanos y cordobeses, la Copa Argentina vuelve a presentar su clásico abanico federal: equipos de la Liga Profesional, Primera Nacional, categorías metropolitanas y Federal A compartirán cuadro, con la particularidad de que los clásicos de máxima rivalidad fueron sorteados en llaves separadas, para que solo puedan cruzarse en una hipotética final.

Temas Copa Argentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Fallecimiento del doctor Oscar Edberto Molina
1

Fallecimiento del doctor Oscar Edberto Molina

Karol G es muy humilde: las confesiones de Felipe, el pequeño tucumano que cumplió su sueño
2

"Karol G es muy humilde": las confesiones de Felipe, el pequeño tucumano que cumplió su sueño

¿Qué fue real y qué fue falso en la detención de Nicolás Maduro?
3

¿Qué fue real y qué fue falso en la detención de Nicolás Maduro?

La suba de la tarifa de luz se ataría a la inflación en Tucumán
4

La suba de la tarifa de luz se ataría a la inflación en Tucumán

En Tucumán, la suba de la tarifa eléctrica se ataría a la inflación y no superaría el ritmo de los precios
5

En Tucumán, la suba de la tarifa eléctrica se ataría a la inflación y no superaría el ritmo de los precios

Presunta estafa en San Andrés: intentó vender su auto y denunció un ardid para robárselo
6

Presunta estafa en San Andrés: intentó vender su auto y denunció un ardid para robárselo

Más Noticias
San Martín se aseguró la llegada de un volante, de un lateral derecho y avanza por un zaguero central

San Martín se aseguró la llegada de un volante, de un lateral derecho y avanza por un zaguero central

El hermano del ex gobernador de Santiago del Estero y una colección de vehículos que lo conecta con el entorno de Pablo Toviggino

El hermano del ex gobernador de Santiago del Estero y una colección de vehículos que lo conecta con el entorno de Pablo Toviggino

Un tucumano corrió el Spartathlon, cruzó a nado el Río de la Plata y ahora va por la ultramaratón Brazil135

Un tucumano corrió el Spartathlon, cruzó a nado el Río de la Plata y ahora va por la ultramaratón Brazil135

La frase de Max Verstappen que sorprendió a Franco Colapinto y reflejó la pasión argentina en la Fórmula 1

La frase de Max Verstappen que sorprendió a Franco Colapinto y reflejó la pasión argentina en la Fórmula 1

El conmovedor video que publicó San Martín para anunciar a Lucas Diarte y Víctor Salazar

El conmovedor video que publicó San Martín para anunciar a Lucas Diarte y Víctor Salazar

Karol G es muy humilde: las confesiones de Felipe, el pequeño tucumano que cumplió su sueño

"Karol G es muy humilde": las confesiones de Felipe, el pequeño tucumano que cumplió su sueño

La suba de la tarifa de luz se ataría a la inflación en Tucumán

La suba de la tarifa de luz se ataría a la inflación en Tucumán

Fallecimiento del doctor Oscar Edberto Molina

Fallecimiento del doctor Oscar Edberto Molina

Comentarios