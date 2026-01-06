Atlético Tucumán y San Martín ya tienen fecha para su debut en la Copa Argentina 2026

La organización de la Copa Argentina 2026 oficializó el cronograma de partidos para la fase inicial, y los dos grandes de la provincia ya saben cuándo saldrán a la cancha. Con la llave completa definida desde diciembre, este martes se confirmaron días, horarios tentativos y sedes para los cruces que marcarán el regreso de la competencia federal más importante del país.
En ese marco, Atlético Tucumán debutará el miércoles 25 de marzo frente a Sportivo Barracas, en horario y estadio aún a confirmar. El “Decano”, que buscará avanzar en el certamen para fortalecer su temporada, enfrentará a un rival del ascenso en un duelo que históricamente suele presentar sorpresas y desgaste. La dirigencia y el cuerpo técnico siguen de cerca la organización, a la espera de la confirmación definitiva del escenario.
Por su parte, San Martín hará su presentación el martes 7 de abril, cuando se mida ante Estudiantes de Río Cuarto, también con televisación asegurada y sede a confirmar. Para el “Santo”, el torneo aparece como una oportunidad clave para sumar rodaje, competir ante rivales de jerarquía y revalidar su peso a nivel nacional, en paralelo al objetivo principal de la temporada.
Un certamen que vuelve a reunir a todo el país
Además de tucumanos y cordobeses, la Copa Argentina vuelve a presentar su clásico abanico federal: equipos de la Liga Profesional, Primera Nacional, categorías metropolitanas y Federal A compartirán cuadro, con la particularidad de que los clásicos de máxima rivalidad fueron sorteados en llaves separadas, para que solo puedan cruzarse en una hipotética final.