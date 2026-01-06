Secciones
“Éramos amigovios”: la revelación de Messi sobre sus comienzos con Antonela

El capitán de la Selección recordó con nostalgia su etapa previa al noviazgo formal, explicó cómo la distancia en los años de Barcelona puso a prueba el vínculo y confesó qué es lo que más le costó de la convivencia.

ENAMORADO. El campeón del mundo recordó su historia con Antonela Roccuzzo. ENAMORADO. El campeón del mundo recordó su historia con Antonela Roccuzzo.
Hace 1 Hs

En una charla distendida, Lionel Messi se sentó frente a los micrófonos de Luzu TV junto al conductor Nicolás Occhiato. El capitán de la Selección Argentina se permitió bajar la guardia y hacer memoria, brindando detalles inéditos sobre su historia de amor con Antonela Roccuzzo, una relación que nació en las calles de Rosario mucho antes de que el mundo conociera su mágica zurda.

El momento más viral de la entrevista ocurrió cuando Leo utilizó un término muy propio de la jerga adolescente para definir los inicios del vínculo. "Eramos amigovios", soltó entre risas, describiendo esa zona gris de la infancia donde el sentimiento era evidente pero aún no tenía etiquetas formales. Sin embargo, ese romance incipiente se vio interrumpido por el viaje que cambió su vida: su partida hacia Barcelona a los 13 años. “En ese momento era muy difícil el contacto. Nos escribíamos cartas, hablábamos por MSN o por teléfono fijo, pero salía una fortuna y no podíamos estar mucho tiempo”, recordó Messi sobre los años en los que la distancia amenazó con enfriar el lazo.

A pesar de los kilómetros y el tiempo que pasaron separados, el reencuentro fue inevitable y la pareja logró consolidarse. Pero la convivencia, como en cualquier hogar, trajo consigo el desafío de amalgamar personalidades muy distintas. El astro rosarino se sinceró sobre su carácter y admitió: "Yo soy el frío de la relación". Messi confesó que le cuesta ser demostrativo con las palabras o escribir cartas románticas, aunque aseguró que con los años ha intentado evolucionar: “Hace poco le dije a Anto que ya no soy más como antes, que ahora trato de ser más abierto”.

Otro de los puntos que el "10" señaló como un reto en el día a día fue el orden doméstico. El capitán se definió como un obsesivo de la estructura y reveló que al principio Antonela era más relajada, lo que generaba algunos roces. Hoy, con tres hijos de por medio, los roles parecen haberse invertido y es ella quien impone las reglas más estrictas del hogar, como la prohibición de jugar a la pelota dentro de la casa para preservar la paz familiar.

Hacia el final de la charla, Messi dejó en claro que su esposa no solo es su compañera de vida, sino su cable a tierra. Entre anécdotas sobre el uso de la Inteligencia Artificial y su gusto compartido por mirar TikTok en la cama, "Leo" mostró su faceta más humana, la de un hombre que, a pesar de haberlo ganado todo, sigue encontrando su mayor refugio en aquella chica que conoció en Rosario hace más de dos décadas.

