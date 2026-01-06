“Éramos amigovios”: la revelación de Messi sobre sus comienzos con Antonela

El momento más viral de la entrevista ocurrió cuando Leo utilizó un término muy propio de la jerga adolescente para definir los inicios del vínculo. "Eramos amigovios", soltó entre risas, describiendo esa zona gris de la infancia donde el sentimiento era evidente pero aún no tenía etiquetas formales. Sin embargo, ese romance incipiente se vio interrumpido por el viaje que cambió su vida: su partida hacia Barcelona a los 13 años. “En ese momento era muy difícil el contacto. Nos escribíamos cartas, hablábamos por MSN o por teléfono fijo, pero salía una fortuna y no podíamos estar mucho tiempo”, recordó Messi sobre los años en los que la distancia amenazó con enfriar el lazo.