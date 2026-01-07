La Universidad de Oslo abrió becas para su curso de verano 2026

Estudiar en Europa con una beca y compartir aulas con estudiantes de todo el mundo ya no es solo un plan lejano. La Universidad de Oslo (UiO) abrió la inscripción para su International Summer School (ISS) 2026, un programa intensivo que combina formación académica, aprendizaje del idioma noruego y una agenda cultural pensada para la experiencia internacional.
La propuesta está dirigida a estudiantes universitarios y graduados e incluye cursos de cuatro semanas para carreras de grado y posgrado, que se dictarán entre el 29 de junio y el 24 de julio, y cursos intensivos de lengua noruega de seis semanas, del 22 de junio al 31 de julio, con niveles que van de A1 a B2.
La oferta académica abarca áreas actuales y de fuerte interés global. Entre las materias de grado se destacan historia y cultura noruega, literatura, estudios vikingos y equidad de género en los países nórdicos. En el nivel de maestría, el ISS ofrece cursos vinculados a salud comunitaria internacional, desarrollo sostenible, energía y estudios de paz.
Más allá de las clases, el programa apuesta a una experiencia cultural completa. Quienes participen podrán sumarse a actividades sociales organizadas, eventos interculturales y excursiones por Oslo, pensadas para conocer la historia, la naturaleza y la vida cotidiana noruega, además de generar vínculos con estudiantes de distintos países.
Dentro de la propuesta también se encuentra “Norway på Norsk”, un curso intensivo de tres semanas que combina idioma y cultura. Está orientado a participantes internacionales interesados en mejorar su nivel de noruego y profundizar en la sociedad local. No otorga créditos académicos ni incluye becas, pero fue uno de los programas mejor valorados por quienes participaron en 2025.
Cómo inscribirse y acceder a becas
La inscripción al International Summer School 2026 estará abierta hasta el 1 de marzo de 2026 y se realiza de manera online a través del sitio oficial de la Universidad de Oslo: uio.no/english/studies/summerschool/courses/
Quienes deseen postularse a becas deberán hacerlo antes del 1 de febrero, un beneficio disponible exclusivamente para personas graduadas.
Con fechas definidas, una oferta académica diversa y la posibilidad de aplicar a becas, el ISS 2026 se presenta como una puerta de entrada a la educación internacional. Para muchos jóvenes, puede ser el primer paso para estudiar en el exterior y vivir una experiencia formativa que va mucho más allá del aula.