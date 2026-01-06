Secciones
LA GACETA
DeportesFútbol

Sorpresa en Chelsea: quién es el nuevo técnico que dirigirá a Enzo Fernández tras la salida de Maresca

El club londinense oficializó la llegada de Liam Rosenior y dio inicio a un ciclo extendido, con vínculo hasta 2032 y una idea basada en la construcción colectiva y la formación de futbolistas.

DEBUT. Liam Rosenior fue presentado como nuevo entrenador del Chelsea y firmó contrato hasta 2032. DEBUT. Liam Rosenior fue presentado como nuevo entrenador del Chelsea y firmó contrato hasta 2032.
Hace 1 Hs

El ciclo de cambios no se detiene en Stamford Bridge. Este martes, Chelsea oficializó la llegada de Liam Rosenior como nuevo director técnico del primer equipo, luego de la salida de Enzo Maresca, despedido el día de Año Nuevo en medio de una racha irregular de resultados y tensiones internas.

Rosenior, de 41 años, llega procedente del Racing de Estrasburgo, donde venía desarrollando su primera experiencia internacional como entrenador principal. El club londinense informó que el inglés firmó contrato hasta 2032, en una apuesta de largo plazo que se enmarca en la era BlueCo, grupo propietario tanto del Chelsea como del conjunto francés.

Horas antes del anuncio oficial, el propio Rosenior había anticipado la existencia de un “acuerdo verbal” durante una conferencia de prensa en el estadio La Meinau. Ya presentado formalmente, el nuevo DT expresó su entusiasmo por el desafío. “Que me hayan elegido para este rol significa muchísimo para mí. Daré todo para aportar el éxito que este club merece”, señaló en un comunicado difundido por la institución.

El entrenador inglés remarcó además los valores que pretende imprimirle a su gestión. “Creo profundamente en el trabajo en equipo, la unidad y la solidaridad. Esos principios estarán en el centro de todo lo que hagamos y serán la base de nuestro éxito”, afirmó. En ese sentido, también tuvo un mensaje directo para los hinchas. “Quiero que se sientan orgullosos de quiénes somos y de lo que representamos cada vez que salimos a la cancha”, expresó.

Para Rosenior será su estreno absoluto en la Premier League, luego de pasos por el Hull City y el Derby County en Inglaterra, y de su reciente etapa en Francia, donde logró un hito histórico al clasificar al Estrasburgo a competiciones europeas por primera vez en 19 años. En ese plantel dirigió, entre otros, al argentino Valentín Barco.

La designación del inglés convierte a Rosenior en el sexto entrenador permanente del Chelsea desde 2022. Antes pasaron por el banco Thomas Tuchel, Graham Potter, Frank Lampard, Mauricio Pochettino y el propio Maresca. El italiano, pese a haber conquistado la Conference League en su primera temporada y el reciente Mundial de Clubes tras vencer al PSG, no logró sostener la regularidad en la liga local.

En lo inmediato, Rosenior asumirá la conducción de un equipo que marcha quinto en la Premier League, con 31 puntos, y que este miércoles visitará al Fulham por la fecha 21. El debut oficial del nuevo DT se producirá el sábado 10 de enero, ante Charlton Athletic, por la tercera ronda de la FA Cup, mientras que en el horizonte aparece también la semifinal de la Copa de la Liga frente al Arsenal.

El cambio de mando impacta directamente en los futbolistas argentinos del plantel: Enzo Fernández, Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte, quienes quedarán bajo las órdenes de un entrenador con perfil moderno, fuerte apuesta por los jóvenes y una identidad táctica bien definida.

Desde la dirigencia del Chelsea remarcaron que, si bien se mantendrá el foco en el desarrollo de futbolistas, las expectativas deportivas no se reducen. El objetivo, insistieron, es competir y ganar al máximo nivel en todas las competencias, con el respaldo institucional necesario para potenciar al plantel actual en el corto y mediano plazo.

Temas LondresChelsea Football ClubInglaterraLiga PremierEnzo FernándezAlejandro GarnachoFacundo Buonanotte
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Fallecimiento del doctor Oscar Edberto Molina
1

Fallecimiento del doctor Oscar Edberto Molina

Karol G es muy humilde: las confesiones de Felipe, el pequeño tucumano que cumplió su sueño
2

"Karol G es muy humilde": las confesiones de Felipe, el pequeño tucumano que cumplió su sueño

¿Qué fue real y qué fue falso en la detención de Nicolás Maduro?
3

¿Qué fue real y qué fue falso en la detención de Nicolás Maduro?

La suba de la tarifa de luz se ataría a la inflación en Tucumán
4

La suba de la tarifa de luz se ataría a la inflación en Tucumán

Presunta estafa en San Andrés: intentó vender su auto y denunció un ardid para robárselo
5

Presunta estafa en San Andrés: intentó vender su auto y denunció un ardid para robárselo

Nublado, pero con calor: cómo estará el tiempo este martes en Tucumán
6

Nublado, pero con calor: cómo estará el tiempo este martes en Tucumán

Más Noticias
El hermano del ex gobernador de Santiago del Estero y una colección de vehículos que lo conecta con el entorno de Pablo Toviggino

El hermano del ex gobernador de Santiago del Estero y una colección de vehículos que lo conecta con el entorno de Pablo Toviggino

Un tucumano corrió el Spartathlon, cruzó a nado el Río de la Plata y ahora va por la ultramaratón Brazil135

Un tucumano corrió el Spartathlon, cruzó a nado el Río de la Plata y ahora va por la ultramaratón Brazil135

La frase de Max Verstappen que sorprendió a Franco Colapinto y reflejó la pasión argentina en la Fórmula 1

La frase de Max Verstappen que sorprendió a Franco Colapinto y reflejó la pasión argentina en la Fórmula 1

El conmovedor video que publicó San Martín para anunciar a Lucas Diarte y Víctor Salazar

El conmovedor video que publicó San Martín para anunciar a Lucas Diarte y Víctor Salazar

Karol G es muy humilde: las confesiones de Felipe, el pequeño tucumano que cumplió su sueño

"Karol G es muy humilde": las confesiones de Felipe, el pequeño tucumano que cumplió su sueño

La suba de la tarifa de luz se ataría a la inflación en Tucumán

La suba de la tarifa de luz se ataría a la inflación en Tucumán

Fallecimiento del doctor Oscar Edberto Molina

Fallecimiento del doctor Oscar Edberto Molina

Presunta estafa en San Andrés: intentó vender su auto y denunció un ardid para robárselo

Presunta estafa en San Andrés: intentó vender su auto y denunció un ardid para robárselo

Comentarios