Sorpresa en Chelsea: quién es el nuevo técnico que dirigirá a Enzo Fernández tras la salida de Maresca

El ciclo de cambios no se detiene en Stamford Bridge. Este martes, Chelsea oficializó la llegada de Liam Rosenior como nuevo director técnico del primer equipo, luego de la salida de Enzo Maresca, despedido el día de Año Nuevo en medio de una racha irregular de resultados y tensiones internas.
Rosenior, de 41 años, llega procedente del Racing de Estrasburgo, donde venía desarrollando su primera experiencia internacional como entrenador principal. El club londinense informó que el inglés firmó contrato hasta 2032, en una apuesta de largo plazo que se enmarca en la era BlueCo, grupo propietario tanto del Chelsea como del conjunto francés.
Horas antes del anuncio oficial, el propio Rosenior había anticipado la existencia de un “acuerdo verbal” durante una conferencia de prensa en el estadio La Meinau. Ya presentado formalmente, el nuevo DT expresó su entusiasmo por el desafío. “Que me hayan elegido para este rol significa muchísimo para mí. Daré todo para aportar el éxito que este club merece”, señaló en un comunicado difundido por la institución.
Chelsea Football Club is delighted to announce the appointment of Liam Rosenior as head coach of the menâs team.— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 6, 2026
Welcome to Chelsea, Liam! ðµ
El entrenador inglés remarcó además los valores que pretende imprimirle a su gestión. “Creo profundamente en el trabajo en equipo, la unidad y la solidaridad. Esos principios estarán en el centro de todo lo que hagamos y serán la base de nuestro éxito”, afirmó. En ese sentido, también tuvo un mensaje directo para los hinchas. “Quiero que se sientan orgullosos de quiénes somos y de lo que representamos cada vez que salimos a la cancha”, expresó.
Para Rosenior será su estreno absoluto en la Premier League, luego de pasos por el Hull City y el Derby County en Inglaterra, y de su reciente etapa en Francia, donde logró un hito histórico al clasificar al Estrasburgo a competiciones europeas por primera vez en 19 años. En ese plantel dirigió, entre otros, al argentino Valentín Barco.
La designación del inglés convierte a Rosenior en el sexto entrenador permanente del Chelsea desde 2022. Antes pasaron por el banco Thomas Tuchel, Graham Potter, Frank Lampard, Mauricio Pochettino y el propio Maresca. El italiano, pese a haber conquistado la Conference League en su primera temporada y el reciente Mundial de Clubes tras vencer al PSG, no logró sostener la regularidad en la liga local.
En lo inmediato, Rosenior asumirá la conducción de un equipo que marcha quinto en la Premier League, con 31 puntos, y que este miércoles visitará al Fulham por la fecha 21. El debut oficial del nuevo DT se producirá el sábado 10 de enero, ante Charlton Athletic, por la tercera ronda de la FA Cup, mientras que en el horizonte aparece también la semifinal de la Copa de la Liga frente al Arsenal.
El cambio de mando impacta directamente en los futbolistas argentinos del plantel: Enzo Fernández, Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte, quienes quedarán bajo las órdenes de un entrenador con perfil moderno, fuerte apuesta por los jóvenes y una identidad táctica bien definida.
Desde la dirigencia del Chelsea remarcaron que, si bien se mantendrá el foco en el desarrollo de futbolistas, las expectativas deportivas no se reducen. El objetivo, insistieron, es competir y ganar al máximo nivel en todas las competencias, con el respaldo institucional necesario para potenciar al plantel actual en el corto y mediano plazo.