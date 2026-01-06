Secciones
Escándalo en la AFA: tarjetas corporativas expusieron viajes y gastos de lujo de Javier Faroni y su esposa con fondos del fútbol argentino

Los resúmenes bancarios analizados por la Justicia muestran consumos personales en el exterior realizados con plásticos vinculados a TourProdEnter LLC.

GASTOS. Javier Faroni y Erica Gillette aparecen vinculados a la empresa TourProdEnter, la firma que administró ingresos internacionales de la AFA.
Hace 2 Hs

La trama financiera que rodea a la Asociación del Fútbol Argentino sigue complejizándose. Según una investigación de La Nación, los resúmenes de las tarjetas corporativas emitidas por el Bank of America a nombre del empresario Javier Faroni y de su esposa, Erica Gillette, exhiben gastos personales por al menos US$209.932,49 que no guardan relación con tareas de logística o actividades oficiales de la entidad de la calle Viamonte.

Los documentos bancarios, analizados por los periodistas Hugo Alconada Mon, Ignacio Grimaldi y Nicolás Pizzi, muestran consumos en marcas de lujo y destinos turísticos internacionales pagados con tarjetas respaldadas por cuentas de TourProdEnter LLC, la empresa contratada por la AFA en diciembre de 2021 para recaudar ingresos en el exterior.

De Prada a Gucci, de Dolce & Gabbana a Louis Vuitton, los resúmenes incluyen compras de indumentaria y accesorios, hoteles, alquileres temporarios, restaurantes y servicios premium en Estados Unidos, España, Italia, Suecia y el Caribe. Entre los movimientos figuran gastos en tiendas de diseño, restaurantes de playa, alquileres en Airbnb y pagos en concesionarias de autos de alta gama.

Los viajes también quedaron reflejados en las fechas y destinos. En 2023, Faroni y Gillette pasaron por Madrid, Ibiza y Estocolmo; en 2024, por Saint Martin, Madrid, Ibiza, Roma y Venecia; y en 2025, por Roma, Perugia, Monza y Palermo, además de recorridos internos por Estados Unidos. En varios casos, los consumos con tarjeta coincidieron temporalmente con transferencias realizadas desde otras cuentas de TourProdEnter a sociedades vinculadas a actividades recreativas o de transporte de lujo.

El contrato hallado en allanamientos judiciales establece que TourProdEnter percibía el 30% de los ingresos comerciales generados fuera del país y un 10% adicional sobre gastos de “logística”. Sin embargo, de los registros bancarios examinados no surge una separación clara entre honorarios, gastos operativos y consumos personales. Por el contrario, la investigación sostiene que se mezclaron erogaciones privadas con fondos vinculados a la AFA en cuentas de distintos bancos estadounidenses.

Este nuevo hallazgo se suma a otras revelaciones del mismo equipo periodístico, que ya había documentado desvíos millonarios hacia sociedades radicadas en Florida sin actividad visible y pagos elevados por vuelos privados y servicios de lujo. El material fue incorporado a expedientes judiciales en curso, donde se analiza el circuito del dinero y la responsabilidad de los distintos actores involucrados.

Mientras avanzan los pedidos de cooperación internacional y el análisis de documentación financiera, los resúmenes de las tarjetas corporativas aportan un elemento concreto: el uso de fondos provenientes del fútbol argentino para consumos personales, una práctica que quedó registrada en los propios extractos bancarios.

Temas Buenos AiresMiamiAsociación del Fútbol ArgentinoClaudio "Chiqui" TapiaArgentinaPablo Toviggino
