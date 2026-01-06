Escándalo en la AFA: tarjetas corporativas expusieron viajes y gastos de lujo de Javier Faroni y su esposa con fondos del fútbol argentino

Los viajes también quedaron reflejados en las fechas y destinos. En 2023, Faroni y Gillette pasaron por Madrid, Ibiza y Estocolmo; en 2024, por Saint Martin, Madrid, Ibiza, Roma y Venecia; y en 2025, por Roma, Perugia, Monza y Palermo, además de recorridos internos por Estados Unidos. En varios casos, los consumos con tarjeta coincidieron temporalmente con transferencias realizadas desde otras cuentas de TourProdEnter a sociedades vinculadas a actividades recreativas o de transporte de lujo.