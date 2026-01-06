“Así no se puede pagar la luz”: fuerte cuestionamiento al esquema tarifario en Tucumán

El legislador José Seleme aseguró este martes que el empleo público perdió “el 50% de su poder adquisitivo desde 2017” y advirtió sobre el impacto que los aumentos en la tarifa eléctrica tienen sobre jubilados, asalariados y familias tucumanas. Lo hizo tras participar de la audiencia pública por el servicio de distribución de energía, donde cuestionó con dureza el esquema actual y el rol de la empresa EDET.
“La energía no es un tema abstracto, es un tema concreto porque define la calidad de vida de los vecinos y las posibilidades de inversión de una provincia”, afirmó Seleme a LA GACETA. En ese sentido, sostuvo que “una empresa no invierte en un lugar que tiene problemas con la energía”, y reclamó mejoras estructurales en el servicio, especialmente en el interior.
Durante su exposición, el legislador pidió que la distribuidora reinvierta parte de sus utilidades en Tucumán. “EDET tiene balances positivos todos los años gracias a lo que pagamos los tucumanos. Pedí que parte de esas utilidades se inviertan en la provincia, en energía o donde ellos quieran, pero que el capital fluya hacia Tucumán y genere trabajo genuino”, expresó.
Críticas a las empresas satélite y al esquema tarifario
Seleme también apuntó contra la estructura empresarial de la distribuidora, al denunciar la existencia de firmas satélite que, según dijo, encarecen los costos del servicio. “EDET creó empresas intermediarias que terminan llevándose utilidades. Es una ingeniería empresarial muy hábil, pero lo único que hace es perjudicarnos a todos los tucumanos”, afirmó.
En ese marco, sostuvo que la empresa luego presiona al ente regulador para obtener aumentos en el Valor Agregado de Distribución (VAD). “Después piden más VAD porque dicen que no les alcanza la plata, cuando en realidad hay intermediaciones que deberían absorber”, remarcó.
Respecto de la actualización tarifaria, el legislador rechazó que esté atada a la inflación. “Un jubilado o un asalariado que pierde poder adquisitivo, ¿cómo va a hacer para pagar la factura de la luz?”, planteó. Y precisó: “Desde 2017 hasta hoy, el empleo público perdió el 50% de su poder adquisitivo y el privado el 25%. Todo indica que vamos a seguir perdiendo”.
Servicio deficiente y falta de denuncias
Si bien reconoció que EDET presentó buenos índices de cortes, Seleme puso en duda esos datos. “La gente no denuncia porque está cansada de no tener respuestas. Por eso los índices no reflejan la realidad, sobre todo en el interior, donde el servicio es malo y vivir con cortes está naturalizado”, sostuvo.
En ese sentido, propuso que las denuncias puedan realizarse de forma simple desde el celular y que se comuniquen automáticamente al Ersept y a la Secretaría de Energía. “El día que eso funcione, esos índices se van al piso y va a haber una gran sorpresa”, aseguró.
Finalmente, el legislador destacó el rol del ente regulador y afirmó que “por primera vez los tucumanos vemos que se obliga a EDET a cumplir con la normativa”, aunque insistió en que “en términos reales, la tarifa debería bajar y la empresa debe ser más eficiente”.