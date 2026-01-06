“Así no se puede pagar la luz”: fuerte cuestionamiento al esquema tarifario en Tucumán

“La energía no es un tema abstracto, es un tema concreto porque define la calidad de vida de los vecinos y las posibilidades de inversión de una provincia”, afirmó Seleme a LA GACETA. En ese sentido, sostuvo que “una empresa no invierte en un lugar que tiene problemas con la energía”, y reclamó mejoras estructurales en el servicio, especialmente en el interior.