Reyes Magos: subieron las ventas minoristas, pero la falta de liquidez limitó el consumo

A pesar de la amplia disponibilidad de beneficios -incluyendo la aceptación de casi todas las tarjetas, promociones bancarias y planes de hasta seis y 12 cuotas sin interés en compras de mayor importe-, el impacto comercial fue limitado. Predominó el uso de tarjeta de crédito, con una fuerte caída del efectivo y del débito, lo que reflejó un consumo altamente condicionado por la falta de liquidez. En muchos casos, incluso con múltiples promociones vigentes, el nivel de ventas se mantuvo bajo o apenas moderado.