Sebastián Villa sin filtros: el palo a Juan Román Riquelme y el guiño a Marcelo Gallardo para llegar a River

Cuando parecía que el tema Sebastián Villa-River se apagaba tan rápido como había surgido, fue el propio futbolista quien volvió a encender la escena con declaraciones que sacudieron el mercado. El colombiano rompió el silencio y dejó en claro su deseo de vestir la camiseta del “Millonario”, con frases directas y sin demasiados matices. “Si (Marcelo) Gallardo me llama, viajo mañana”, lanzó, y dejó otra definición que no pasó inadvertida: “Boca ya es pasado”, acompañada de un mensaje con destinatario implícito para Juan Román Riquelme.