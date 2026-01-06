Secciones
Pierre Gasly quiso homenajear a Michael Schumacher y desató una polémica que incomodó a los fanáticos de la Fórmula 1

Una publicación del piloto francés de Alpine durante sus vacaciones encendió el debate en redes sociales por el contexto elegido y el simbolismo de una prenda ligada a uno de los momentos más sensibles de la máxima categoría.

POLÉMICA. El posteo de Pierre Gasly en la nieve generó reacciones divididas y un intenso debate entre los seguidores de la Fórmula 1. POLÉMICA. El posteo de Pierre Gasly en la nieve generó reacciones divididas y un intenso debate entre los seguidores de la Fórmula 1.
Hace 2 Hs

El cumpleaños de Michael Schumacher volvió a sacudir al mundo de la Fórmula 1 y, esta vez, la conmoción no llegó solo desde los recuerdos o los mensajes emotivos. Un gesto de Pierre Gasly, pensado como homenaje, terminó generando una fuerte polémica en redes sociales y abrió un debate incómodo entre los fanáticos.

El piloto francés, que atraviesa sus últimos días de descanso antes de iniciar la pretemporada con Alpine, publicó el sábado 3 de enero una serie de fotos esquiando en los Alpes. Hasta ahí, una postal típica de vacaciones. El problema apareció en los detalles porque Gasly eligió una campera roja con el histórico sponsor de cigarrillos, una prenda inmediatamente asociada a la etapa dorada de Schumacher en Ferrari, y lo hizo en el mismo escenario donde el alemán sufrió el grave accidente de esquí en 2013.

La referencia fue leída al instante por los seguidores. Muchos entendieron el guiño y la intención de mantener vivo el legado del siete veces campeón del mundo, pero otros reaccionaron con preocupación y rechazo. En los comentarios del posteo, varios usuarios coincidieron en que el contexto y la fecha no fueron los adecuados. “Fue un momento equivocado”, “cuando vi esa campera solo pensé en Michael” y “me genera algo muy feo ver a un piloto de F1 esquiando” fueron algunos de los mensajes más repetidos.

HOMENAJE FALLIDO. Pierre Gasly quedó en el centro de la escena tras una imagen que reavivó la sensibilidad de los fanáticos ligados a Michael Schumacher. HOMENAJE FALLIDO. Pierre Gasly quedó en el centro de la escena tras una imagen que reavivó la sensibilidad de los fanáticos ligados a Michael Schumacher.

Lejos de responder a la controversia, Gasly optó por el silencio y continuó con sus vacaciones junto a su pareja, Francisca Gomes. La publicación quedó flotando como una imagen ambigua. Para algunos, un tributo sincero; para otros, una falta de tacto en una fecha que sigue siendo especialmente dolorosa para la comunidad del automovilismo.

Mientras tanto, el calendario no se detiene. En los próximos días, el francés se sumará a los trabajos de pretemporada en Enstone junto a su nuevo compañero, Franco Colapinto, con la mirada puesta en el inicio de la actividad oficial y en las primeras pruebas del nuevo monoplaza. Pero el episodio dejó claro que cuando se trata de Schumacher, cualquier gesto, por mínimo que sea, sigue teniendo un peso emocional enorme y puede generar reacciones intensas e imprevisibles.

La estremecedora revelación sobre la salud de Michael Schumacher: "Está aquí"

Fallecimiento del doctor Oscar Edberto Molina

"Karol G es muy humilde": las confesiones de Felipe, el pequeño tucumano que cumplió su sueño

¿Qué fue real y qué fue falso en la detención de Nicolás Maduro?

La suba de la tarifa de luz se ataría a la inflación en Tucumán

Presunta estafa en San Andrés: intentó vender su auto y denunció un ardid para robárselo

Nublado, pero con calor: cómo estará el tiempo este martes en Tucumán

El hermano del ex gobernador de Santiago del Estero y una colección de vehículos que lo conecta con el entorno de Pablo Toviggino

Un tucumano corrió el Spartathlon, cruzó a nado el Río de la Plata y ahora va por la ultramaratón Brazil135

La frase de Max Verstappen que sorprendió a Franco Colapinto y reflejó la pasión argentina en la Fórmula 1

El conmovedor video que publicó San Martín para anunciar a Lucas Diarte y Víctor Salazar

"Karol G es muy humilde": las confesiones de Felipe, el pequeño tucumano que cumplió su sueño

La suba de la tarifa de luz se ataría a la inflación en Tucumán

Fallecimiento del doctor Oscar Edberto Molina

Presunta estafa en San Andrés: intentó vender su auto y denunció un ardid para robárselo

