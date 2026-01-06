Pierre Gasly quiso homenajear a Michael Schumacher y desató una polémica que incomodó a los fanáticos de la Fórmula 1

La referencia fue leída al instante por los seguidores. Muchos entendieron el guiño y la intención de mantener vivo el legado del siete veces campeón del mundo, pero otros reaccionaron con preocupación y rechazo. En los comentarios del posteo, varios usuarios coincidieron en que el contexto y la fecha no fueron los adecuados. “Fue un momento equivocado”, “cuando vi esa campera solo pensé en Michael” y “me genera algo muy feo ver a un piloto de F1 esquiando” fueron algunos de los mensajes más repetidos.