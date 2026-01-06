Pierre Gasly quiso homenajear a Michael Schumacher y desató una polémica que incomodó a los fanáticos de la Fórmula 1

El cumpleaños de Michael Schumacher volvió a sacudir al mundo de la Fórmula 1 y, esta vez, la conmoción no llegó solo desde los recuerdos o los mensajes emotivos. Un gesto de Pierre Gasly, pensado como homenaje, terminó generando una fuerte polémica en redes sociales y abrió un debate incómodo entre los fanáticos.
El piloto francés, que atraviesa sus últimos días de descanso antes de iniciar la pretemporada con Alpine, publicó el sábado 3 de enero una serie de fotos esquiando en los Alpes. Hasta ahí, una postal típica de vacaciones. El problema apareció en los detalles porque Gasly eligió una campera roja con el histórico sponsor de cigarrillos, una prenda inmediatamente asociada a la etapa dorada de Schumacher en Ferrari, y lo hizo en el mismo escenario donde el alemán sufrió el grave accidente de esquí en 2013.
La referencia fue leída al instante por los seguidores. Muchos entendieron el guiño y la intención de mantener vivo el legado del siete veces campeón del mundo, pero otros reaccionaron con preocupación y rechazo. En los comentarios del posteo, varios usuarios coincidieron en que el contexto y la fecha no fueron los adecuados. “Fue un momento equivocado”, “cuando vi esa campera solo pensé en Michael” y “me genera algo muy feo ver a un piloto de F1 esquiando” fueron algunos de los mensajes más repetidos.
Lejos de responder a la controversia, Gasly optó por el silencio y continuó con sus vacaciones junto a su pareja, Francisca Gomes. La publicación quedó flotando como una imagen ambigua. Para algunos, un tributo sincero; para otros, una falta de tacto en una fecha que sigue siendo especialmente dolorosa para la comunidad del automovilismo.
Mientras tanto, el calendario no se detiene. En los próximos días, el francés se sumará a los trabajos de pretemporada en Enstone junto a su nuevo compañero, Franco Colapinto, con la mirada puesta en el inicio de la actividad oficial y en las primeras pruebas del nuevo monoplaza. Pero el episodio dejó claro que cuando se trata de Schumacher, cualquier gesto, por mínimo que sea, sigue teniendo un peso emocional enorme y puede generar reacciones intensas e imprevisibles.