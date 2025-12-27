Colapinto recorrió un tranquilo pueblo en el interior bonaerense y revolucionó todo

Luego de un 2025 complicado en la escudería Alpine, Franco Colapinto regresó a la Argentina para descansar antes de volver a Europa a preparar la nueva temporada. El piloto de 22 años eligió pasar sus días libres en el país para compartir las fiestas con su familia y provocó un enorme revuelo en San Andrés de Giles al salir de compras junto a su padre, Aníbal.
El corredor de Fórmula 1 pasó por dicha ciudad este viernes, donde su progenitor posee un campo. En imágenes difundidas en redes sociales, se lo ve recorriendo una carnicería mientras observa diferentes cortes de carne y, luego, en la puerta de un supermercado posando con una bolsa de compras y un envase de leche chocolatada.
El pilarense se tomó fotos con todos los presentes y su sencillez fue elogiada por sus seguidores, quienes destacaron cómo el piloto preserva sus costumbres pese a la fama mundial. El propio Franco había anunciado a comienzos de mes su intención de celebrar el fin de año en nuestro país: “Vuelvo a casa para ver a la familia y amigos, para resetear. Con un poco de verano puedo volver bronceado; estoy muy blanco por el invierno europeo”, había comentado risueño en un video de la escudería francesa.
El calendario de 2026
Colapinto volverá a Enstone, la sede de Alpine, a principios de enero. Del 26 al 30 de ese mes se llevarán a cabo los ensayos privados en el Circuito de Cataluña, en Montmeló. En febrero llegarán los tests oficiales en Bahréin (del 11 al 13 y del 18 al 20), mientras que el calendario oficial de la F1 comenzará el 8 de marzo en Melbourne, Australia.