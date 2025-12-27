Colapinto recorrió un tranquilo pueblo en el interior bonaerense y revolucionó todo

El pilarense se tomó fotos con todos los presentes y su sencillez fue elogiada por sus seguidores, quienes destacaron cómo el piloto preserva sus costumbres pese a la fama mundial. El propio Franco había anunciado a comienzos de mes su intención de celebrar el fin de año en nuestro país: “Vuelvo a casa para ver a la familia y amigos, para resetear. Con un poco de verano puedo volver bronceado; estoy muy blanco por el invierno europeo”, había comentado risueño en un video de la escudería francesa.