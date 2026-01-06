“La intimidad no es egoísmo”: Noelia Marzol se apoyó en una psicóloga tucumana tras la polémica con su hija

Hace apenas unos días, Noelia Marzol se vio obligada a borrar un video por la cantidad de respuestas negativas que recibió. Desde su cuenta de Instagram compartió un momento familiar en el que estaba con su pareja y su pequeña hija y le pedía a la niña de dos años que se retirara. Aunque la bailarina intentó hacer una broma, la recepción no fue la esperada. Diferentes profesionales se manifestaron al respecto, entre ellos, una psicóloga tucumana a la que Marzol reposteó y que dio tips sobre la sexualidad en la mapaternidad.