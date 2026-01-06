Secciones
“La intimidad no es egoísmo”: Noelia Marzol se apoyó en una psicóloga tucumana tras la polémica con su hija

Luego de que Noelia Marzol borrara el video en el que le pide a su hija espacio de intimidad, una profesional de Tucumán habló sobre sexualidad en la maternidad.

“La intimidad no es egoísmo”: Noelia Marzol se apoyó en una psicóloga tucumana tras la polémica con su hija Fotos: Instagram/psicoagus - Canal 13
Hace 7 Min

Hace apenas unos días, Noelia Marzol se vio obligada a borrar un video por la cantidad de respuestas negativas que recibió. Desde su cuenta de Instagram compartió un momento familiar en el que estaba con su pareja y su pequeña hija y le pedía a la niña de dos años que se retirara. Aunque la bailarina intentó hacer una broma, la recepción no fue la esperada. Diferentes profesionales se manifestaron al respecto, entre ellos, una psicóloga tucumana a la que Marzol reposteó y que dio tips sobre la sexualidad en la mapaternidad.

Bailando 2024: tras la fuerte pelea con Noelia Marzol, Florencia Vigna se quebró y le pidió disculpas

Bailando 2024: tras la fuerte pelea con Noelia Marzol, Florencia Vigna se quebró y le pidió disculpas

La licenciada en psicología y sexóloga clínica Agustina Soria Gómez (MP 3207), conocida por su usuario @psicoagus en Instagram, fue la profesional tucumana que se sumó a comentar el polémico episodio de Marzol. En una serie de varios posteos, la especialista habló sobre la importancia de dar continuidad a un aspecto de la pareja que suele quedar relegado cuando nacen los hijos: la sexualidad.

En medio del escándalo que atravesó, Marzol se refugió en la postura de la sexóloga para hacer valer su propio posicionamiento. “Deseo que muchos niños más sean criados en ambientes tan llenos de amor, respeto, libertad, felicidad y contención como en esta familia. Besos miles a los opinólogos de redes”, escribió Marzol luego de compartir las reflexiones de Soria Gómez.

Una sexóloga tucumana habló de la polémica de Noelia Marzol

Apenas horas después del episodio que vivió Marzol el fin de semana, Agustina Soria Gómez hizo una reflexión profesional al respecto. A propósito del tema, planteó: “Yo me pregunto: ¿en qué momento empezamos a confundir cuidar a los hijos con abandonarnos como pareja?”. A su vez, explicó que una pareja que tiene demostraciones de afecto no necesariamente está descuidando a sus hijos. Por el contrario, sostuvo que es una forma de mostrar “cómo se ve el amor vivo y real, incluso con el paso del tiempo y después de la mapaternidad”.

“Elegirse como pareja también educa”, destacó la profesional. “Los niños no necesitan padres sacrificados, agotados y apagados. Necesitan adultos que se quieran, se elijan y se cuiden”. Soria Gómez también explicó que cuidar la intimidad es parte de la salud emocional, que sirve para prevenir conflictos y hasta para sostener la familia.

Para cerrar, invitó a dramatizar menos, tener más humanidad y más vínculos reales. La conclusión con la que llamó a reflexionar fue la necesidad de que los niños aprendan “que mamá y papá son pareja, que necesitan tiempo a solas, citas y hablar sin interrupciones”.

