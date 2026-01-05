El descargo de Noelia Marzol tras las críticas al video con su marido y su hija: “Voy a ir hasta las últimas consecuencias”

Luego de la polémica que se desató por el video que compartió junto a su marido, Ramiro Arias, y su hija Alfonsina, Noelia Marzol rompió el silencio y realizó un explosivo descargo en redes sociales.
“Me tienen re contra re podrida, opinan de un video que yo subí y que no tengo ningún problema de haberlo subido porque yo sé cuál era el contexto de la situación. Estaba toda mi familia detrás, están flasheando una situación que no sucedió”, comenzó diciendo Marzol, en su cuenta de Instagram.
Aunque aseguró que no le afectan las opiniones ajenas, aclaró que la gravedad del caso cambió ante las acusaciones profesionales. “Que una licenciada esté haciendo un diagnóstico de mi hija que esté asociado al abuso infantil por un video de diez segundos, sin conocer el contexto, sin haber evaluado a mi hija, sin saber cómo es mi familia, cómo es la crianza, e instalar la idea de que en mi casa hay situaciones de abuso infantil, no lo voy a permitir”, planteó.
En una historia posterior, la bailarina reveló el nombre de la profesional y continuó con su descargo: “Subió el video de mi hija haciendo alusión a que había situación de abuso infantil. A mí no me importa que se le vea la cara a mi hija, pero sí si lo asocian con palabras del tipo abuso infantil”.
“También deja entrever que seguramente mis hijos no conocen los límites, seguramente mis hijos no saben cuidarse del abuso de otras personas porque en casa viven esas situaciones. Entonces me parece que hace un diagnóstico demasiado apresurado, siendo que lo único que vio fueron diez segundos de un video descontextualizado”, siguió.
Marzol contó que, ante la repercusión, la psicóloga decidió eliminar la publicación para preservar la privacidad de Alfonsina. Sin embargo, la bailarina ironizó sobre el mensaje transmitido: “Si vos sos mi seguidor y ves que tus hijos tienen actitudes similares a la de los míos, seguramente, según la licenciada, están sufriendo abuso infantil”.
“Después subió otro posteo diciendo que me pide perdón públicamente. No solo le escribí, sino que le pasé mi número de teléfono para que pueda tener una conversación conmigo y nunca me llamó, pero siguió posteando. Es un afán de ella de querer buscar visualizaciones y likes, porque no tiene ninguna otra explicación. Si es una licenciada seria no puede hacer un diagnóstico de una persona en diez segundos y menos sin conocer a mis hijos. Me parece absolutamente imprudente”, arremetió.
La bailarina también puso en duda la ética profesional de la psicóloga: “Ella dice que no es así, que tiene una vocación, que lo hace de manera gratuita, que no busca repercusión porque no tiene ninguna remuneración económica, lo cual es mentira porque en sus redes sociales vende productos, por ejemplo, para despertar el deseo sexual. Es decir, a mí no me tomen el pelo. Yo conozco las redes y sé perfectamente cómo se manejan. Y si vos sos licenciada y haces solidaridad y caridad, no tenés que ventilarlo por ningún lado”.
La fuerte advertencia de Noelia Marzol tras los cuestionamientos
En otro tramo del descargo, cuestionó que la profesional continúe ejerciendo y fue contundente: “No mientas, no digas que borraste el video para cuidar la integridad de las infancias. Lo hiciste porque sabés que se venía un quilombo tremendo y porque sabés que metiste la pata feo”.
“Tu cabecita fue mucho más allá de lo que en realidad estaba sucediendo. Eso pasa cuando uno tiene la cabeza podrida. Nada de lo que están diciendo sucedió. Yo vivo muy libremente mi relación con mi marido adelante de mis hijos, con mucho amor, con mucho cariño, se lo transmitimos a ellos. Ellos son niños cariñosos y niños que se visten como niños. Son niños que juegan como niños, son niños que viven como niños y en un contexto de mucho amor, mucha contención familiar”, explicó.
Por último, Noelía dejó en claro que el bienestar de sus hijos es su prioridad absoluta. “Cuando yo detecte que algo en la crianza de mis hijos está mal, que están infelices, que tiene alguna patología, voy a ser yo la primera que cambie mi manera de criarlos, porque la prioridad para mí son ellos. Me parece peligroso que una licenciada quiera instalar una idea errónea ejemplificando con un video descontextualizado y absolutamente ilógico”.
Además, Marzol pidió a sus seguidores que le enviaran capturas de la publicación de la licenciada antes de ser eliminada, con la intención de avanzar “hasta las últimas consecuencias”.