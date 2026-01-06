"Si todo se normaliza, voy a volver a cantar en Venezuela", afirmó el "Puma" Rodríguez tras la captura de Maduro

En diálogo con el programa conducido por Nelson Castro, el artista reconoció que la noticia le resultó difícil de asimilar. “Lo veo en las películas de Hollywood, pero no en la vida real”, expresó, al referirse al operativo que derivó en la detención del líder chavista. Para Rodríguez, la captura tuvo un fuerte valor simbólico y político. “No es lo mismo sacar a Maduro muerto que vivo, era muy importante sacarlo vivo porque tiene que rendir cuentas”, sostuvo.