"Si todo se normaliza, voy a volver a cantar en Venezuela", afirmó el "Puma" Rodríguez tras la captura de Maduro

Tras confirmarse la captura de Nicolás Maduro, el cantante venezolano José Luis “El Puma” Rodríguez manifestó su emoción y alivio este lunes en una entrevista con Radio Rivadavia, donde analizó el impacto político del hecho, repasó el deterioro de Venezuela durante el chavismo y aseguró que volvería a cantar en su país si se restablece la normalidad institucional.
En diálogo con el programa conducido por Nelson Castro, el artista reconoció que la noticia le resultó difícil de asimilar. “Lo veo en las películas de Hollywood, pero no en la vida real”, expresó, al referirse al operativo que derivó en la detención del líder chavista. Para Rodríguez, la captura tuvo un fuerte valor simbólico y político. “No es lo mismo sacar a Maduro muerto que vivo, era muy importante sacarlo vivo porque tiene que rendir cuentas”, sostuvo.
El Puma, reconocido por su postura crítica frente al chavismo, consideró que la detención marca un punto de inflexión tras años de abusos, frustraciones y desencanto. “Celebro que, al fin, se haya hecho justicia”, afirmó, y recordó su desilusión inicial con Hugo Chávez, a quien describió como una oportunidad desperdiciada para un país con enormes recursos naturales.
Exilio, transición y la esperanza del regreso
Durante la entrevista, Rodríguez advirtió que el proceso que se abre en Venezuela no será sencillo. “Esta transición no va a ser fácil, pero tiene que ser”, señaló, y remarcó la necesidad de reactivar la industria petrolera, depurar responsabilidades políticas y judiciales y evitar la impunidad frente a las violaciones a los derechos humanos. En ese sentido, mencionó el impacto de las expropiaciones y la deuda acumulada durante el chavismo como factores centrales del colapso económico del país.
Consultado sobre un eventual regreso personal, el cantante fue contundente: “Si todo se normaliza voy a volver a cantar en Venezuela”. Si bien aclaró que gran parte de su familia ya no vive en el país, aseguró que el vínculo con su tierra natal permanece intacto. Además, evocó con emoción a la Venezuela que durante décadas recibió a inmigrantes y artistas de toda la región, incluidos los argentinos.
Luego de compartir en sus redes sociales un video de María Corina Machado acompañado por la consigna “Venezolanos, llegó la hora de la libertad”, El Puma se sumó al sentimiento de quienes, tras años de exilio y dolor, imaginan una reconstrucción posible del país, aunque atravesada por la memoria, la justicia y la responsabilidad política.