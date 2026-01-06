Caos y una eliminación que hizo estallar las redes: se fue de MasterChef una participante clave

Este lunes 5 de enero fue de decisiones contundentes en MasterChef. Sin reparos ni concesiones, la primera gala de eliminación del año despidió a una de las participantes que más dio de qué hablar en el certamen. Con muchos adeptos y también con muchos detractores, Sofi Martínez se volvió una de las concursantes más relevantes del programa, con su carisma y también con sus comentarios ingeniosos, así como sus quejas ante platos más complicados. A pesar de su crecimiento en el programa, sus habilidades culinarias no bastaron en el último desafío.