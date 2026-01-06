Nublado, pero con calor: cómo estará el tiempo este martes en Tucumán

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes Tucumán tendrá una jornada marcada por el cielo nublado y temperaturas típicas del verano. La mínima prevista es de 18 grados, mientras que la máxima alcanzará los 33°, configurando un día caluroso pese a la nubosidad.
De acuerdo con el pronóstico oficial, las condiciones se mantendrán estables durante gran parte del martes, sin precipitaciones, aunque con abundante cobertura nubosa a lo largo del día.
Sin embargo, el panorama comenzará a cambiar a partir del miércoles. Según el SMN, volverían las lluvias a la provincia, pero sin un descenso significativo de la temperatura. El calor continuará siendo protagonista, aun con la presencia de precipitaciones, por lo que se espera una combinación de inestabilidad y altas marcas térmicas.
De esta manera, Tucumán transitará una semana con condiciones variables, en la que el calor persistirá incluso con el retorno de las lluvias.