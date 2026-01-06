Secciones
Nublado, pero con calor: cómo estará el tiempo este martes en Tucumán

La jornada tendrá una mínima de 18° y una máxima de 33°, mientras que para el miércoles se anticipa el regreso de las lluvias, aunque sin alivio térmico.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes Tucumán tendrá una jornada marcada por el cielo nublado y temperaturas típicas del verano. La mínima prevista es de 18 grados, mientras que la máxima alcanzará los 33°, configurando un día caluroso pese a la nubosidad.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las condiciones se mantendrán estables durante gran parte del martes, sin precipitaciones, aunque con abundante cobertura nubosa a lo largo del día.

Sin embargo, el panorama comenzará a cambiar a partir del miércoles. Según el SMN, volverían las lluvias a la provincia, pero sin un descenso significativo de la temperatura. El calor continuará siendo protagonista, aun con la presencia de precipitaciones, por lo que se espera una combinación de inestabilidad y altas marcas térmicas.

De esta manera, Tucumán transitará una semana con condiciones variables, en la que el calor persistirá incluso con el retorno de las lluvias.

