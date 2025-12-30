Ola de calor extremo: cuáles fueron las ciudades más calientes del país, según el Servicio Meteorológico Nacional

El calor extremo volvió a hacerse sentir con fuerza en gran parte del país y dejó registros térmicos que sorprendieron incluso a los especialistas. Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), varias ciudades argentinas superaron los 37 grados, con picos que rozaron o superaron los 40°C, en una jornada marcada por temperaturas agobiantes y altos niveles de humedad.
De acuerdo con el ranking oficial, la ciudad más calurosa del país fue Santa Rosa, en La Pampa, donde el termómetro alcanzó los 41,1°C. Le siguieron Victorica, también en territorio pampeano, con 38,4°C; Trenque Lauquen, en la provincia de Buenos Aires, con 38,5°C; y General Pico, nuevamente en La Pampa, con 38,3°C. A ellas se sumaron Benito Juárez y Morón, en Buenos Aires, con registros de 37,8°C y 37,7°C respectivamente.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires también se ubicó entre las zonas más afectadas por el calor. A las 15, el termómetro marcaba 36,9°C, con una humedad del 28%, lo que elevó considerablemente la sensación térmica. En el mismo rango se ubicaron Mar del Plata, San Carlos de Bolívar y Campo de Mayo, todas con temperaturas superiores a los 36°C, mientras que Río Cuarto, en Córdoba, alcanzó los 36,4°C.
El informe del SMN detalló además los niveles de humedad registrados en cada punto. En Santa Rosa, por ejemplo, la humedad relativa fue del 19%, mientras que en Trenque Lauquen llegó al 37%. Otras localidades que figuraron entre las más calurosas fueron Merlo, Dolores, La Plata, Olavarría, 9 de Julio y Rosario, todas con marcas térmicas elevadas.
La ola de calor se extendió sobre gran parte de la región pampeana y el centro del país. Según los criterios del SMN, para que se configure una ola de calor en la Ciudad de Buenos Aires deben superarse los 32,3°C de máxima y los 22°C de mínima durante al menos tres días consecutivos, parámetros que varias ciudades superaron ampliamente en las últimas jornadas.
Ante este escenario, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilitó 82 refugios climáticos para mitigar el impacto de las altas temperaturas. Entre ellos se encuentran la Usina del Arte, el Museo de Arte Popular José Hernández, el Jardín Botánico Carlos Thays y el Ecoparque, espacios acondicionados con sombra, áreas verdes o climatización para proteger a la población, especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
El SMN declaró nivel naranja para la Ciudad de Buenos Aires debido al riesgo que implican las temperaturas extremas para la salud, y emitió además alertas amarillas por tormentas, lluvias y vientos en 11 provincias, con probabilidad de una tormenta de magnitud hacia fin de año.
En el relevamiento realizado a las 8 de la mañana, la capital argentina ya figuraba entre las 10 localidades más calurosas, con 28°C de temperatura y la misma sensación térmica. En ese mismo ranking aparecían La Plata (27,9°C y sensación térmica de 31,3°C), Santa Rosa (27,2°C), Morón (26,9°C) y Paraná, en Entre Ríos, con 26,6°C y una sensación térmica de 28,9°C.
El informe del organismo también incluyó datos de las bases argentinas en la Antártida, que mostraron valores significativamente más bajos, aunque muy por encima de sus promedios históricos. En conjunto, el análisis confirmó que las temperaturas extremas afectaron principalmente a provincias como Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.