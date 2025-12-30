Ola de calor extremo: cuáles fueron las ciudades más calientes del país, según el Servicio Meteorológico Nacional

De acuerdo con el ranking oficial, la ciudad más calurosa del país fue Santa Rosa, en La Pampa, donde el termómetro alcanzó los 41,1°C. Le siguieron Victorica, también en territorio pampeano, con 38,4°C; Trenque Lauquen, en la provincia de Buenos Aires, con 38,5°C; y General Pico, nuevamente en La Pampa, con 38,3°C. A ellas se sumaron Benito Juárez y Morón, en Buenos Aires, con registros de 37,8°C y 37,7°C respectivamente.