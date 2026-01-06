Critic’s Choice repartieron parejo sus galardones

El premio a actriz de reparto era una fija que se dio y que se proyecta hacia futuras premiaciones: a los 75 años recibió su estatuilla Amy Madigan por “La hora de la desaparición” (una más que se puede ver en HBO Max), una producción que se merecía más candidaturas que las cuatro que tuvo. “Pensé que a la gente le gustaría la película, pero que odiaría a Gladys (su personaje), pero la aman, es una locura. Recibo tutoriales sobre maquillaje y pinturas, y es una cosa extraña como ícono sexual”, afirmó Madigan en su discurso de agradecimiento.